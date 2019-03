Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Cafeteria 2019: a dolgozók egészsége múlhat rajta

Az egészségbiztosítás lehet az egyik leghatékonyabb eszköz a munkavállalók megtartására, új munkaerő-toborzására és a dolgozók egészségének megőrzésére, ezáltal a betegségek következtében történő munkaerőkiesés csökkentésére is - véli az Uniqa Vállalati Üzletágának vezetője, Polányi Zoltán.

A munkaerőhiány évek óta a magyar gazdaság egyik legégetőbb problémája. Gyakorlatilag nincs olyan szektor, amelyben ne okozna gondot az új munkaerő torborzása, vagy a régi megtartása. Viszont a helyzet nemcsak azért kritikus, mert megnőtt a fluktuáció a magyar vállalatoknál, hanem nagyon leromlott a munkaképes korú magyar emberek egészségi állapota.

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési jelentéséből kiderül, hogy az aktív korban bekövetkező halálozás számottevően csökkenti a munkaerőállomány szintjét. A 2015-ös adatokat nézve kiderül, hogy 100 ezer főre vetítve a korai halálozás következtében a Magyarországon élők megközelítőleg 6000 évet vesztettek el - írja közleményében az Uniqa, amely erre a problémára reagálva új cafeteria-csomagot dolgozott ki a vállalkozásoknak. Az új széleskörű egészségbiztosítási szolgáltatása megfelelő eszköz lehet a munkavállalók megtartására és egészségben tartására, legyen szó a kis- és középvállalkozásokról vagy akár a multinacionális cégekről. Az új termék különböző speciális szolgáltatások beépítésével, például pszichológiai konzultációval valóban az egészségmegőrzést támogatja.

"Országonként eltérő a biztosítási piac, ez fokozottan igaz az egészségügyi biztosításokra. Úgy gondolom, most egy igazán a magyar piac igényeire reflektáló termékkel sikerült előállnunk. A Med 4 Group olyan szolgáltatásokat tesz elérhetővé, amelyekre tapasztalataink szerint hatalmas az igény itthon. Ugyanakkor azt is szeretnénk tudatosítani ezzel a termékkel, hogy mennyire fontos orvoshoz fordulni már az első tünetek megjelenésekor, hiszen egy időben észlelt betegség sokkal jobban kezelhető. Talán közhelynek tűnhet, de a megelőzés a legfontosabb munkáltatói és munkavállalói szempontból is " - idézi a cég Szabó Katalint a Vállalati Személybiztosítások területvezetőjét.