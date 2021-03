Negyedáron vásárolt lélegeztetőgépeket a Debreceni Egyetem

A Hoge Systems Szolgáltató Kft. szállíthat négy darab lélegeztetőgépet a Debreceni Egyetemnek, nettó 16 millió 300 ezer forintért. Az állam darabonként közel 19 millió forintért vásárolt tavaly még ilyen készülékeket.

A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Debreceni Egyetem közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

Az egyetem a négy lélegeztető készüléket a Klinikai Központ, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére vásárolta. A négy készülékből egy magas tudású lélegeztetőgép, ideg impulzus által szabályozott asszisztált lélegeztetési lehetőséget biztosító modullal. A gép felnőtt és gyermek/csecsemő lélegeztetésére szolgáló, gurulóállványon elhelyezett, amely alkalmas a páciens intubált és nem invazív lélegeztetésére is, továbbá rendelkezik oxigén és sűrített levegő kórházi gázhálózati csatlakozással, illetve hálózatról és akkumulátorral is működik.

Három készülék pedig közepes tudású lélegeztetőgép, ideg impulzus által szabályozott asszisztált lélegeztetési képességre alkalmas bővíthetőséggel.

A nyertessel március elsején kötött szerződést az egyetem.

A Hoge Systems Kft. - a Céginfo.hu adatai szerint - 1992-ben alakult, a jegyzett tőkéje 3 millió forint. Tulajdonosai Onody Péter és Onody Csaba. A 2019-es üzleti évet 66,6 millió forint nettó árbevétel mellett 11,5 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta a cég.

A Napi.hu tavaly novemberben írt részletesen a lélegeztető gépek állam általi beszerzéséről. Ebben szerepel az is, hogy 300 milliárd forintért 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium a koronavírus-járvány miatt. A hvg.hu közérdekű adatigénylésére megkapott adatokból viszont az látszik, hogy ennél is több berendezést vásároltak volna: összesen 17 402 eszközt rendeltek meg. Eladónként eltért az azonos típusú lélegeztetők ára, sok furcsa cégtől, köztük más országban korrupciós botrányba keveredett és kormányválságot kirobbantó társaságtól is rendeltek. Az egy gépre jutó ár 18 millió 750 ezer forint volt.