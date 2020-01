Drákói szigor jön az egyik budapesti kerületben

Bekeményít a terézvárosi önkormányzat: duplájára emelték a közterületi parkolás megváltásának összegét és ezzel egy időben szigorítják a rövidtávú szálláskiadások - közismert nevén AirBnB lakások - ellenőrzését is.

Több mint duplájára, esetenként háromszorosára emelte a terézvárosi önkormányzat a parkolóhely megváltások díjtételét. A Teréz kőrút-Bajcsy-Zsilinszky út- Király utca által határolt belvárosi részen idén január egytől az újonnan létrehozott lakások után 3 162 000 forintot, nem lakáscéljára szolgáló helységek után pedig 6 325 000 forintot kell fizetni az érintetteknek. (Az ezen kívül eső területek esetében a tarifa szerényebb)

A főváros VI. kerületének új vezetése így próbál gátat vetni a rövid távú lakáskiadásnak - más néven Airbnb-zésnek. A lakások turisztikai célú hasznosítása már így is elképesztő szintet ért el. A G7 becslése szerint a főváros hatodik kerületében minden tizenötödik lakást így adnak ki, de hogy pontosan mennyit arra nincs hivatalos adat.

Titkolózik a multi

Soproni Tamás polgármester a hivatalba lépésének legelején találkozott az Airbnb regionális képviselőivel. Ennek célja a rövid távú szálláskiadás fehérítése és a szálláskiadással foglalkozók feltérképezése lett volna, de az Airbnb képviselői azonban elzárkóztak attól, hogy az önkormányzat hiteles adatokhoz jusson a kerületi lakáskiadókról. A parkolóhely-megváltásra vonatkozó szabályozás ugyanakkor nem kizárólag az AirBnB lakásokra vonatkozik, egyaránt érinti az üzleteket, a szállodákat is. (Ennek bevezetéséről egyébként még az előző ciklusban döntött a képviselő-testület a mostani szabályozás pedig azokra vonatkozik, akik 2019. december 31-ét követően kezdeményezik szálláshelyük nyilvántartásba vételét.)

Hogy ebből mennyi pénzt folyik be a kerület kasszájába az egyelőre még bizonytalan. Annál is inkább, mert a parkolóhely-megváltás nem adó, amit be lehetne hajtani. Aki nem fizeti be a parkolóhely megváltást, az nem tudja nyilvántartásba vetetni szálláshelyét, nem kapja meg az ehhez szükséges engedélyt. Az engedély nélküli üzemeltetésnek viszont már hatósági szankciója van, és mivel illegális szálláshely után adót sem fizet az üzemeltető, így adóhatósági szankciót is maga után von, ha valaki ,,feketén" üzemeltet szálláshelyet.

Hoteldömping és maszek szobáztatók

A terézvárosi önkormányzat sajtóosztályától kapott információ szerint jelenleg 27 szálloda-beruházás előkészületei folynak a kerületben, a magánlakások szálláshelyként történő hasznosítási terveiről pedig nem is lehet tudomásuk. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a parkolóhely megváltás összege a terézvárosiak érdekeit fogja szolgálni, csökkenteni kívánják a parkolási gondokat, valamint a köztisztaság javítására és zöldítésre fordítják a befolyó összeget. Az önkormányzat kereskedelmi kommandó létrehozásával kívánja megerősíteni a helyszíni ellenőrzéseket. Ez azonban csak egy része lehet az ágazat kifehérítésére irányuló erőfeszítéseknek. Ehhez állami szabályozásra és a NAV szerepvállalására is szükség lenne, de szerintük erre még csak szándék sem mutatkozik, kormányzati szinten semmi nem történik a lakhatási válságot is előidéző folyamatok visszaszorítására.

Kemény szabályozás kellene

Amíg kormányzati intézkedés nincs, addig az önkormányzatnak helyben kellett tenni valamit a helyzet kezelésére - írta a kerületi sajtóosztály megkeresésünkre. A terézvárosi vezetés egy szélesebb körű megoldáson is dolgozik, azt is vizsgálják, hogy a lakhatási válság a hosszú távú lakáskiadás adókedvezményekkel és egyéb kedvezményekkel ösztönözhető-e. Valószínűleg ennek a törekvésnek az első eleme az, hogy maximálták a lakóépületekben létrehozható Airbnb-s lakások arányát is.

A január 1-től érvényes előírás szerint: a nagyvárosias lakóterületen a lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 10 százalékát, míg a városközpont területén a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 20 százalékát. Ezen intézkedés betartását is ellenőrzi majd a kommandó, mert az közismert, hogy a Nagykörúton belül sok házban ennél jóval magasabb a kiadott lakások aránya.