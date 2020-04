Elszálltak az árak a piacokon - hogyan tovább?

Egyelőre nemigen lehet számítani a zöldségek és gyümölcsök árának érdemi csökkenésére, míg húsvét után a sertéshús ára kissé lejjebb mehet - számolt be a Népszava.

Kicsi az esély arra, hogy a gyümölcsök és a zöldségek olcsóbbak lesznek a közeli jövőben, sőt február vége, március eleje óta ennek éppen ellenkezője tapasztalható. A nagybani piacon például egy kiló burgonya ára 150-160 forintról a március végére több mint a kétszeresére nőtt, és elérte a 335 forintot. A sárgarépa ára 150 forintról 300 forintra ugrott, a petrezselyemgyökér kilója pedig 450 forintról meg sem állt 900 forintig. A zöldséges standokon az árak rövid idő alatt átlagosan 10-25 százalékkal emelkedtek - derül ki a napilap cikkéből.

A gyümölcsáraknál is nagy a bizonytalanság, részben az elmúlt fagyos napok miatt. A károk eltérőek: a legnagyobb veszteséget a kajszibarack szenvedte el, egyes becslések szerint e gyümölcsből az átlag felénél is kisebb termés lehet. Az őszibaracknál talán kisebb lesz a veszteség. Az elmúlt napok időjárása a korai érésű cseresznyéseiben is kárt okozott, de az almások és szilvások eddig nagyjából megúszták.

A fagy, a jégkár, az aszály, a fóliásokban, üvegházakban átlagosan a termés 5-10, a szabadföldi zöldségeknél 25-30, de a gyümölcsösökben akár ennél is nagyobb mértékű pusztítást okozhat.

Ezzel párhuzamosan nagyot drágult az élőmunka, például a napszám a tavalyi 900-1200 forintos átlagról 1000-1600 forintra emelkedett. Az enyhe tél kedvezett a kártevőik túlélésében, ez többletköltséget jelent a növényvédelemben. Olaszországból és Spanyolországból sok kertészeti segédanyagot importálnak a magyar termelők, így ott minél később normalizálódik a helyzet, annál inkább elhúzódhat a válság hatása az agrárkereskedelemben is. Az egyre gyengülő forint, a 350-360 forint közötti euróárfolyam csak tetézi a magyar termelők gondjait.

Újabb költségelem a koronavírus-járvány elleni védekezés: rendszeresen mérik a dolgozók hőmérsékletét, a szájmaszk és védőkesztyű folyamatos cseréje, a fertőtlenítőszerek is növelik az önköltséget. Ha drámai áremelkedésre talán nem is kell számítani, de már az is eredmény lesz, ha a tavalyi árakon, vagy valamivel drágábban kínálják majd a korai zöldséget, gyümölcsöt - mondta Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Népszavának.

Jó hír viszont, hogy húsvét után olcsóbb lehet a sertéshús, mivel az európai piacokon elindult az élősertés, illetve malac árának csökkenése. Ez a folyamat valószínűleg húsvét után némileg felgyorsulhat. Így nagy eséllyel a legnépszerűbb sertéstőkehús-féleségek, az oldalas, comb, a tarja, a karaj kilónkénti átlagára elhagyhatja a 2000 forint fölötti tartományt.