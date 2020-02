Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Film készül Hosszú Katinkáról - az állam 560 milliót ad rá

Portréfilm készül a Nemzeti Filmintézet 559,7 millió forintos támogatásával Hosszú Katinkáról, minden idők egyik legsikeresebb magyar sportolójáról - adta hírül a Filmintézet (korábbi nevén Filmalap).

A harmincéves Hosszú Katinka, avagy világszerte ismert becenevén, az Iron Lady háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincnégyszeres Európa-bajnok magyar úszónő. A nagyszabású dokumentumfilm producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, rendezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre Nagy András - olvasható a közleményben.

A februárban kezdődő 65 napos forgatás keretében az alkotók szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követni fogják Hosszú Katinkát, aki most élete legnagyobb kihívására, a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokra készül. A stáb az úszónőt Tokióba is követi, ahol a három aranyat hozó riói olimpia után ismét versenybe száll a győzelemért. A film forgatása során a jelenben kibontakozó történettel párhuzamosan az alkotók arra vállalkoznak, hogy Hosszú Katinka életútját, a múltját is bemutassák. A Szupermodern Stúdió gyártásában Katinka munkacímmel készülő portréfilm mozibemutatójának tervezett időpontja 2020 karácsonya.

Animációt is támogatnak

Gauder Áron, a Nyócker! című kultfilm alkotója Minden a rokonom címmel - a Nemzeti Filmintézet 450 millió forintos támogatásával - francia koprodukcióban készíti új animációját. A Minden a rokonom egy teremtéstörténet, mese és tisztelgés az indián törzsek bölcsessége előtt. A családi mozifilm alkotói arra vállalkoznak, hogy gyerekek, fiatalok és felnőttek számára is látványos, szórakoztató történetben meséljenek a természet szeretetéről, és arról, hogy az összes élőlény a rokonunk, és együtt, harmóniában kell élnünk ezen a bolygón - írta a Filmintézet. A Bereményi Géza és Gauder Áron forgatókönyvéből készülő film producere Temple Réka. A Cinemon Entertainment gyártásában készülő animáció a tervek szerint 2022 karácsonyára kerül a mozikba.

Trianon sem maradhat ki

A béke követei címmel készülő, a trianoni Magyar Békedelegációról szóló dokumentum-játékfilm gyártását 175 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet. A Babos Tamás (Szíven szúrt ország, Budapest ostroma, Szigorúan titkos) és Kálomista László Tamás szerkesztő rendezésében készülő alkotás archív felvételeket, történész megszólalásokat és dramatizált jeleneteket vegyít, hogy a mai nézői elvárásoknak megfelelően mutassa be a békeküldöttség féléves munkáját. A film célja, hogy a trianoni békeszerződést történelmi kontextusban mutassa be, átfogó képet adjon az előzményekről, a békeszerződés létrejöttét és aláírását körülvevő tényezőkről és a következményeiről is - véli az állami Filmintézet. Somogyi György és Dombrovszky Linda forgatókönyvírók Wettstein János, a Magyar Békeküldöttség főtitkár-helyettese és Csáky István, a delegációt vezető Apponyi Albert személyi titkára naplói alapján, történészek közreműködésével elevenítették fel az 1920-as év megrázó eseményeit. A béke követei című film a Megafilm gyártásában készül, operatőre Vecsernyés János lesz, producere Helmeczy Dorottya. A történelmi dokumentumfilmet a tervek szerint a békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, 2020. júniusában láthatja a közönség.