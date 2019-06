Hableány-baleset: újabb szabálytalanság derülhetett ki a Vikingről

A sétahajó kiemelésében részt vevő szakemberek jutalmat kapnak. A balesetet - vélhetően - okozó Viking Sigyn kapitánya és a hajó tulajdonosa ellen pedig kártérítési perek indulhatnak. A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben, a Hableány üzemeltetői szerint szabálytalanul előzött a Dunán a nagyobbik jármű, ez okozhatta a balesetet.

Szabó Dániel , 2019. június 15. szombat, 08:54 Fotó: MTI Fotó / Mónus Márton

A svájci zászló alatt hajózó Viking Sigyn megszegte a hajózási szabályzat előzésre vonatkozó előírá­sait, személyzete nem jelezte előzési szándékát a Hableány személyzetének, még csak hangjelzést sem adott, valamint nem tartották be az előírt oldaltávolságot sem - állította a Hableányt üzemeltető cég sértetti képviselője, Sógor Zsolt a Magyar Nemzetnek.

Ezt tartalmazza is az időközben 15 millió forintos óvadék ellenében szabadon bocsátott ukrán állampolgárságú kapitány, Jurij C. elleni gyanúsítás is.A hajós jelenleg egy budapesti szállodában tartózkodik, lábán nyomkövető eszközt visel, és hetente kétszer kell jelentkeznie a BRFK-n.

Nem ez lesz az egyetlen bíróságon tisztázandó ügy: a lapnak több forrás is azt állította, hogy a büntetőeljárással párhuzamosan több kártérítési per is indulhat. A dél-koreai turistacsoport útját szervező iroda már korábban közölte, hogy perelni fog, de az áldozatok hozzátartozói is jogi eljárást kezdhetnek, ahogy a Hableány matrózának és kapitányának hozzátartozói is, akik már ügyvédeket is fogadtak. Utóbbi esetben a Panoráma Deck, a magyar sétahajó tulajdonosa már jelezte, hogy fizet a családoknak, ugyanis munkahelyi baleset történt, de ezt majd átterheli a Viking Sigyn tulajára.

A Hableányt a hét elején emelték ki a Dunából, a hajótestet átkutatták áldozatok után. A művelet költségei több száz millió forintba kerültek, amely a büntetőeljárás után szintén kárigényként terhelődhet a vétkesre. Közben a kiemelésben résztvevő katasztrófavédelmi, terrorelhárító, szakértő erők jutalmat kaptak a munkájukért. A műveletben 498 ember vett részt.

A magyar Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült csak kimenteni. A hajót kedden emelték ki a vízből.