Így csaltak használt autókkal - milliárdos a kár

Két, többek között az útdíjfizetés kijátszására épülő, milliárdos költségvetési csalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A fuvarozással és használt autók értékesítésével foglalkozó elkövetők kamucégek alapításával kerülték el az útdíj- és adófizetést, amiért akár húsz év börtönre számíthatnak - adta hírül a NAV.

A NAV pénzügyi nyomozói többek között az országos lefedettségű elektronikus útdíjrendszernek köszönhetően fülelték le a két bandát. A két felderített ügyben csak az elcsalt útdíjak utáni bírság meghaladja az egymilliárd forintot - írja közleményében az adóhatóság.

Az egyik hálózat stróman cégek nevében végzett árufuvarozást. A társaságok bevallásokat ugyan nyújtottak be, de a közterheket nem fizették meg: nemcsak az egymilliárd forintnyi útdíjat nem rendezte senki, hanem munkavállalók utáni adókat és járulékokat sem.

400 autó után nem fizettek

A másik ügyben a gyanúsítottak használtautó-kereskedő cégeket alapíttattak, amik az autóvásárláskor illetékmentességet élveztek. A magánszemély ügyfeleik által megvenni kívánt autókat bejelentették éppen használt bukó cégeikbe, azokat fiktív szerződések alapján "használták". A tényleges vevők így nem fizettek illetéket a gépjárművásárláskor, és az útdíjat, biztosítást sem rendezték soha. Négy év alatt négyezer autó futott át így a bevallásokat is elmulasztó cégeken. A kétszázmilliós útdíjbírság mellett a be nem fizetett illeték- és adó összege hétszázmillió forintra rúgott, míg a kijátszott biztosítások díja is meghaladta a háromszázmillió forintot.

300 milliót zároltak bankszámlákon

A NAV észak-magyarországi pénzügyi nyomozói it-szakemberek és bevetési járőrök bevonásával csaptak le a bandákra. A teljes könyvelés és elektronikus levelezés mellett lefoglaltak 55 tehergépjárművet, négy luxusautót, egy ingatlant, továbbá magyarországi és szlovákiai bankszámlákat is zár alá vettek, eddig összesen háromszázmillió forint értékben.

20 év börtön is kinéz

A nyomozók 14 gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül ötöt költségvetési csalással, kilenc személyt pedig közokirat-hamisítással gyanúsítanak. A bűncselekmények egyik ötletgazdáját őrizetbe vették és a bíróság elrendelte letartóztatását. Ha bűnösségük bebizonyosodik, az üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt akár húsz éves szabadságvesztésre számíthatnak - írta a NAV közleményében.