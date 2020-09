Így csatáznak az idén a bankok a diákokért

Szeretik az online szolgáltatásokat, többet vásárolnak kártyával, de rezsit még nem fizetnek - ebben mások a diákok, mint a felnőtt bankszámla-használók. A bankok egy része most 5 ezer forintot ad az új diák ügyfeleknek, vagy más akciókkal kedveskedik, hátha visszatér a koronavírus-járvány alatt megcsappant forgalom.

Indul az új tanév, a diákok is keresik a számlacsomagokat a bankoknál. A fiatalokat egyre több hitelintézet próbálja megszólítani, hiszen a fiatalon megszerzett ügyfelek sokszor felnőtt korukban is maradnak, ha elégedettek a szolgáltatásokkal. A kispénzű középiskolásokon és egyetemistákon a bankok még nem sokat keresnek, de a hosszabb távú kapcsolat miatt megéri nekik kedvezni.

A Napi.hu által megkérdezett bankok közül ma már egyebek mellett a Budapest Bank, a CIB, az MKB, az OTP, az Erste, a K&H, Takarékbank és az UniCredit is kínál fiataloknak szóló számlákat. Az OTP-nél és a Takarékbanknál már az újszülötteknek is nyithatnak számlát a szülők, a K&H-nál hat éves kor a belépő szint, a Budapest Banknál és az UniCreditnél 14 éves kortól van ilyen szolgáltatás, és van, ahol csak a 18 év fölötti, már nagykorúnak számító fiatalokat várják. A diákszámláknál a felső korhatár 24-26 év között van, ekkortól kezdve felnőtt számlacsomagokba kerülnek át a fiatalok.

Miben más a fiatal?

A fiatal korosztálynak már azért is megérheti külön csomagokat létrehozni, mert másképp bankolnak, mint a felnőttek. "A diákoknál a csoportos beszedés és állandó átutalási megbízás kevésbé jellemző, mivel jellemzően nem rendelkeznek saját háztartással. A bankkártyás vásárlási tranzakciók azonban gyakrabban fordulnak elő" - mondják a Budapest Bank szakértői. "A diákok kevesebb kiegészítő terméket igényelnek, illetve gyakoribb bankkártya-használat jellemzi őket" - teszik ehhez hozzá a CIB-nél. A Takarékbanknál azt tapasztalják, hogy a diákok kisebb összegeket költenek, vesznek fel, és persze csoportos fizetési megbízást is ritkábban adnak.

Az Erste Bank felmérése szerint ugyanakkor a diákok számára különösen fontos, hogy pénzügyeiket online tudják intézni, ehhez pedig letisztult, átlátható, gyors, személyre szabható platformokat szeretnek használni. Emellett fontosnak tartják például azt, hogy a számlához olyan alszámla kapcsolódjon, amelyen különböző célokra, például a nyári szabadidő eltöltésére tudnak félretenni, gyűjteni. Kiemelték még a személyre szabott ajánlatokat (az egyes számlaopciókat az ügyfél állítja össze magának), az ingyenes utalásokat és a kedvezményeket kínáló hűségprogramokat.

Az egyetemisták aktívabban használják a bankszámlájukat és a bankkártyájukat, mint a középiskolások, ami alapvetően abból adódik, hogy az egyetemistáknak több bevételük és egyben több kiadásuk is van. Az egyetemisták esetében a bevételek már nem csak a szülőktől érkeznek, ösztöndíjat kapnak, diák- vagy állandó munkát vállalnak. Míg a kiadási oldalon a mindennapokkal összefüggő költések a jellemzőek, illetve a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások (például tandíj).



A K&H-nál az ifjúsági számlával rendelkező ügyfelek átlagosan 9-15 alkalommal használják a bankkártyájukat havonta vásárlásra, átlagosan 45-50 ezer forint között változik a havonta elköltött összeg szezonalitástól függően. Az idén a koronavírus-járvány miatt az ifjúság költési szokásai is átalakultak, így az év első felében átlagosan 8 százalékkal kevesebbet költöttek bankkártyájuk használatával a tavalyi évhez képest.

A koronavírus azért visszavetette a számlanyitásokat

Nem csak a bankkártyahasználatot, de a diákszámlák piacát úgy általában véve is visszavetette az idén a covid-19 járvány. A Budapest Banknál az új számlanyitások száma a márciusi veszélyhelyzet kihirdetése után erőteljesen visszaesett, azonban már júniustól megközelítőleg visszaállt az előző évi szintre, miután a banknál a számlanyitás otthonról, teljesen online is elvégezhető, amivel a fiatalok is előszeretettel élnek.

Az Ersténél azt látták, hogy a koronavírus-járvány alapvető hatással volt a diákok idei nyári terveire, egyaránt felülírta a kiadási és a bevételi oldalt érintő elképzeléseket, és ezekben nem is feltétlen a fesztiválszezon elmaradása volt a leghangsúlyosabb. A járványhelyzet az új számlanyitások alakulására is hatással volt, kevesebb új diákszámlát nyitottak az ilyenkor szokottnál. A K&H-nál az ifjúsági szegmensben a bankszámlanyitások csökkentek a pandémia hatására, összességében 2020 első félévében az ifjúsági szegmensben (29 év alatti ügyfelek) 9 százalékkal kevesebb bankszámlát nyitottak 2019 első félévéhez képest.

Több bank azonban nem tapasztalt érdemi változást az idén az ifjúsági bankszámlák használatában. Az UniCreditnél például az új számlanyitások számának alakulásában idén ugyanazt a trendet figyelték meg, mint a korábbi években: a nyár elején idén is jelentősen növekedni kezdett a diákszámla-nyitások száma, így ebben az elmaradt fesztiválok hatását nem érzékelték.

Itt vannak az akciók

Az új tanévet mindenesetre több bank is akciókkal indítja. A Budapest Banknál ajánlóprogram van, ha egy ügyfél Hello BB számlanyitásra ajánlja a barátját, akkor a feltételek teljesítése után mind az ajánló, mind az ajánlott 5-5 000 forintban részesülhet. A CIB-nél az online számlanyitást jutalmazzák most 5 ezer forinttal.

Az Ersténél szeptember végéig tart az az akció, amelynek keretében minden új diákszámlanyitás mellé egy ajándék öko kulacsot adnak ajándékba (a készlet erejéig), illetve a Maestro diákbankkártya kibocsátási díját is elengedik.

Több hitelintézetnek nincs különösebb kampányra szüksége, mert olyan együttműködést kötött oktatási intézményekkel, amelyek odavonzzák a diákokat. Az OTP például hallgatói kedvezménycsomagokat nyújt. Egyes intézményekkel olyan szerződést kötött, amelynek keretében havi egy díjmentes utalást biztosít az adott egyetem számlájára.

A mintegy 7 ezer diákszámlát vezető Takarékbank ősszel tervez számlanyitási akciót a diákoknak. A hitelintézet több oktatási intézmény dolgozóinak nyújt partneri együttműködés keretében flotta bankszámla szolgáltatást, ami viszont nem terjed ki az ott tanuló diákokra.

Fontos az edukáció

A diákszámlák vezetésén túl fontos a bankoknak a pénzügyi edukáció is, ez is elősegíti ugyanis, hogy több ügyfelük legyen akár a diákok körében is. A Budapest Bank több programban is részt vesz, az elmúlt öt évében a bank több mint 200 önkéntese vett részt az iskolások pénzügyi tudatosságra nevelésében. Szinte minden bank támogatja a Pénz7 témahetet, illetve a PénzSztár vetélkedőt is.

Az OTP-nél a Fáy András Alapítvány 1992 óta folytatja szakmai tevékenységét, amelynek középpontjában az általános és középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése, valamint a tudatos életpálya- és karriertervezés állnak. 2019-től mindez kiegészül a felnőtteket megszólító pénzügyi kultúrafejlesztő programokkal. Csak a fiataloknak szóló tréningeken mára évente mintegy 20-25 000 diák képzése valósul meg, mindeddig több mint 100.000 diák vett részt az oktatásokon. A tréningek mellett az alapítvány nyári táborokat, vetélkedőket szervez, pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs tartalmakkal folyamatosan megjelenik, kitelepül különböző szakmai és szabadidős rendezvényeken, oktatási eseményeken, amelyeken eddig további több 100 ezer fiatalt ért el, szólított meg.

Az Erste Bank támogatásával 2018 októberében nyílt meg a Debreceni Egyetemen az Erste Fintelligence Lab, amelyben a diákok modern környezetben tanulhatnak banki és pénzügyi ismereteket. Az Erste a központ kialakításának anyagi támogatása mellett a pénzügy szakirányos hallgatók oktatásában is szerepet vállalt: a bank munkatársai vendégelőadóként kapcsolódtak be a tanításba és banki gyakorlatból származó tapasztalatokkal színesítik a képzést.

A K&H csoport is több módon is aktívan tesz a pénzügyi ismeretek széleskörű terjesztéséért. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 2010 óta segíti az iskolások pénzügyi ismereteinek bővítését. A vigyázz#KáPé vlogsorozat és mobilapplikáció bárki számára ingyenesen elérhető tudástárat és hozzájuk tartozó szórakoztató feladványokat tartalmaz. A 2019-ben Sándor Imre PR-díjat nyert vigyázz#KáPé applikációt eddig több, mint 13 ezer alkalommal töltötték le.

Az UniCredit a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központtal és a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi és számviteli karával közösen hozta létre az első fővárosi Fintelligence pénzügyi oktatási Centrumot. Emellett a Bridge Bizniscoollal közösen naprakész tananyagot dolgoztak ki 11-14 éves gyerekek számára. A "Gazdálkodj vlogosan!" program keretében a gyerekek egy vlogger vállalkozás kulisszái mögé tekinthetnek be, kipróbálhatják lépésről-lépésre, mi kell ahhoz, hogy egy véleményformáló márkája sikeres legyen, és közben játékos formában ismerkedhetnek meg alapvető pénzügyi és vállalkozáshoz kapcsolódó fogalmakkal.