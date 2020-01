Így rendelnek ételt a magyarok

A gírosz és a pizza a legnépszerűbb a magyaroknál, ha rendelésről van szó, de már nyitnak az olyan ételkülönlegességek felé is, mint a tibeti, a libanoni vagy a grúz konyha. A leggyorsabb rendelés 10 másodperc, a leghosszabb válogatás 2 óra volt - derül ki a Netpincér összeállításából.

Hogy az ételrendelés mára az egyik legnagyobb üzlet lett, mutatja az is, hogy az egyik legnagyobb tőzsdei sikersztori az elmúlt évekből az amerikai Domino's Pizza megjelenése volt, amely 2016-ban és 2017-ben is bőven 30 százalékos részvényárfolyam-növekedést produkált. Nem meglepő az sem, hogy a londoni FTSE-n három éve blue chippé vált a Just Eat futárcég is.

Itthon abból látszik, hogy van még tér a rendelős cégeknél a növekedésre, hogy a piacvezető Netpincérnél már több mint 1600 egységre rúg az elérhető éttermek száma. De 2019-ben további trendek is erre utaltak: sokan már a reggeli kávét is inkább rendelték, mint hogy maguk készítsék el. Volt, aki tavaly 130 alkalommal (átlagosan 2,5 naponta) rendelt kávét.

A társaság közleménye szerint továbbra is sláger az olasz, az amerikai és a magyaros konyha, ugyanakkor a nagyobb üzletláncok, mint a McDonald's, a KFC vagy a Vapiano, a prémium kávézók, mint a Costa vagy a Starbucks és a kézműves termékeket áruló éttermek csatlakozása is időről időre formálja az ételválasztást.

A megszokott ízek mellett sokan nyitottak az újdonságokra, így a tibeti, libanoni, grúz, vegán és vegetáriánus ételek is egyre inkább megjelennek a rendelések között, ám akadt olyan is, aki egész évben csak kínait vagy magyaros ételt rendelt. De a legnépszerűbb a gírosz, a pizza és a hasábburgonya volt az elmúlt időszakban. Karácsonykor például tarolt a hawaii pizza. Desszertek közül a magyar specialitások voltak a legnépszerűbbek, mint a somlói galuska és a palacsinta.

A társaság színes összefoglalója szerint a 2019-ben legnagyobb rendelésre költött összeg 260 ezer forint volt, amiből egy felhasználó 130 gyrostekercset vásárolt. Általánosan pedig az látszik, hogy az időjárás és a lakóhely is befolyásolta az ételrendeléseket 2019-ben: extrém időjárási viszonyokban jellemzően nőtt a rendelési kedv, területi megoszlásban pedig az előző évekhez hasonlóan, tavaly is a főváros járt az élen. Ugyanakkor a vidéki rendelések sem elhanyagolhatók, nyugaton Baranya és Győr-Moson-Sopron, keleten Hajdú-Bihar megye az abszolút győztes, majd Csongrád és Fejér megye következett.