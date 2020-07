Ingyenes készpénzfelvétel: sokan kimaradnak belőle

Egyre népszerűbbek a gyerekeknek illetve fiataloknak szóló bankszámlák és bankkártyák. Utóbbihoz csak bizonyos kor felett lehet hozzájutni, ha pedig ez meg is történik, akkor sem automatikusan jár az ingyenes pénzfelvétel. Aki pedig 16 évesnél fiatalabb, minden esetben fizet - egy kivételtől eltekintve.

A legtöbb banknál 14 éves kor az alsó korhatár, amikor valaki számlát nyithat, ám például az OTP Junior és a Sberbank Zsebpénz számla már 0-18 éves kor között is nyitható, míg a K&H Ifjúsági számla 6, a Revolut Junior számla pedig 7 éves kortól érhető el. De még ezeknél sem jár bankkártya, amíg a gyerek egy bizonyos kort be nem tölt. A K&H Ifjúsági és az OTP Junior számlák mellé 14 évesnél idősebb kamaszok kaphatnak csak plasztikot - derül ki a Bankmonitor friss összefoglalójából.

Viszont arról is jó, ha tudnak a szülők, hogy hiába jár a kártya, amellé nem kaphatnak a fiatalok ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget egészen 16 éves korukig. Egyetlen kivétel van: a Revolut Junior számlához járó kártya, amivel havi 15 ezer forintig ingyenes a készpénzfelvét. Ha viszont a gyerek betölti eléri a korhatárt, akkor sem jár automatikus a 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvétel. De a kedvezmény akkor sem automatikus: arról előbb nyilatkozni kell.

Sok 18 éves, frissen érettségizett is most néz magának bankszámlát, akik a Bankmonitor tapasztalatai szerint gyakran ifjúsági bankszámlát keresnek, arra számítva, hogy ezek jobban megfelelnek az igényeiknek, esetleg kedvezőbb áruk. Ez azonban nem feltétlenül igaz, jövedelemérkeztetés vállalása nélkül is lehet olcsó, átlagos bankolási szokásokkal havi 500 Ft alatti költséget jelentő számlákat találni - írja a portál.