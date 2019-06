Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt van minden, amit a banki ügyfél-azonosításról tudni kell

Június 26-án lejár a határidő, aki addig nem azonosítja magát, annak zárolhatják a bankszámláját. A bankok mellett a biztosítóknál is azonosítaniuk kell magukat az ügyfeleknek, ezt a legtöbb pénzügyi intézménynél postán vagy emailben is lehet intézni.

A bankok, biztosítók és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is folyamatosan figyelmezteti az ügyfeleit, hogy azonosítsák magukat, ha ugyanis mindez június 26-ig nem történik meg, zárolhatják a számlájukat. A határidőig már csak másfél hét van hátra, de még mindig milliós nagyságrendű lehet az az ügyfélkör, amelyik nem intézte el az azonosítást.

Mindenkinek kell?

Az MNB adatai szerint 10,6 millió bankszámla van Magyarországon, ebből a Pénzügyminisztérium adatai szerint 2 milliónál vannak még hiányosságok. Azoknak mindenképpen kell azonosítaniuk magukat, akik ilyen értesítést kaptak a bankjuktól vagy a biztosítójuktól. Ők azok, akik az elmúlt két évben nem azonosították magukat, vagy pedig kiemelt közszereplő státuszúnak minősülnek, illetve rokoni vagy közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel.

A bankok és a biztosítók többféle csatornán keresik azokat a klienseket, akik érintettek: levélben, elektronikus csatornákon, telefonon is. Természetesen csak azokat érik el, akiknek a valódi, aktuális elérhetőségeik vannak meg a bankoknál. A lecserélt telefonszámokra, már nem élő email-címekre, korábbi postacímekre érkező értesítések nem biztos, hogy célba érnek.

Biztosan nem kell azonosítaniuk magukat azoknak, akik ezen a procedúrán túlestek már az elmúlt két évben. Vannak bankok, például az Erste, amelyik az internetbankban is jelzi, ha egy ügyfélnek nem kell elvégeztetnie az azonosítást.

A biztosítóknál is el kell végezni

A pénzmosás elleni jogszabály a biztosítókra is vonatkozik. Az életbiztosítással rendelkező ügyfelek is szembesülhetnek azzal június 26. után, hogy nem tudnak majd hozzáférni a megtakarításaikhoz, nem tudnak majd visszavásárlást kezdeményezni, vagy váltani az eszközalapok között.

A június 26. után zárolt bankszámlák és biztosítások persze nem tűnnek el, ha az ügyfél később elvégzi az azonosítást, ismét hozzáférhet a pénzéhez. A vagyonbiztosítással rendelkező ügyfeleknek nem kell azonosítaniuk magukat, tehát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal, lakásbiztosításokkal, cascókkal nincs tennivaló.

Nem feltétlenül kell bemenni

Az érintettek többféle csatornán is azonosíthatják magukat. Az egyik mód az, hogy bemennek személyesen a bankfiókba, de aki nem akarja ott kivárni a sort, vagy más ok miatt nem jut el egy bankfiókba, többnyire elektronikus úton, vagy a postán is beadhatja a szükséges dokumentumokat, illetve igazolványmásolatokat, valamint ha szükséges, a kiemelt közszereplői státusszal kapcsolatos nyilatkozatokat.

Az OTP a többi bankhoz képest nehézkes, náluk legfeljebb arra van lehetőség, hogy- ha személyesen nem tud bemenni az ügyfél - az adategyeztetést meghatalmazott útján végezze el, ehhez azonban szükséges, hogy a számlatulajdonos ügyfél személyes azonosító okmányai hitelesített másolatban vigyék be a bankhoz. Csak a kiemelt közszereplői státuszról lehet elektronikus úton is nyilatkozni.

A bankok és biztosítók honlapján fent vannak azok az űrlapok, amelyeket ki kell tölteni, emellett igazolványokat kell fénymásolni vagy szkennelni az azonosításhoz. Magánszemélyként magyar állampolgároknak a személyazonosító igazolvány, vagy az útlevél, vagy a kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát kell beküldeni. A külföldi állampolgároknak az útlevél vagy a személyazonosító igazolvány, és ha magyarországi tartózkodási engedélyük van, az igazoló okmány másolatát kell eljuttatni a pénzügyi cégekhez.

Fiókon kívüli azonosítási lehetőségek Bank Postán Emailben, interneten OTP Tényleges tuladjonosi nyilatkozatot, és a közszereplői státuszt lehet: OTP Bank, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 1026, A közszereplői státuszt lehet nyilatkozat.potlas@otpbank.hu CIB 1536 Budapest Pf: 308. okmanymasolat@cib.hu K&H a https://www.kh.hu/aml Raiffeisen Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 - AML adategyeztetes@raiffeisen.hu Takarékbank 1082 Budapest, Üllői út 48. Budapest Bank Budapest Bank Zrt., 5601 Békéscsaba Pf.: 524 Erste Erste Bank Hungary Zrt. H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. okmany@erstebank.hu vagy https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/ttny-okmany-upload/okmanymasolat-bekuldese Gránit H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8 https://granitbank.hu/okmanyfeltoltes MKB 1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók H-1821 Budapest ugyfelatvilagitas@mkb.hu

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

A cégeknek is kell

A céges számlákat is zárolhatják, ha azok a személyek, aki a számla fölött rendelkezik, nem azonosítják magukat. Ehhez szükséges az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozat, amelyben ki kell tölteni a cégtulajdonosok adatait.

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személynek minden esetben szükséges nyilatkoznia. Természetes személyeknek csak akkor kell nyilatkozniuk, ha nem a saját, hanem a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járnak el.

Hol tartanak a bankok?

A Raiffeisennél több tízezer ügyfelet érint az azonosítás, a kétharmaduk van túl rajta. A Takarék csoport az egyik leginkább érintett hitelintézet, 1,8 millió ügyfélnél kell elvégezniük az azonosítást. Az MKB nem nyilatkozott arról, mennyi ügyféllel kell még egyeztetni, de a növekvő forgalom miatt június 12-e és július 10-e között egyes fiókjaink hosszabbított nyitva tartással üzemelnek.

A K&H-nak minden ügyfelével egyeztetni kell, akárcsak a CIB-nek, utóbbi banknál az ügyfelek ötöde halasztotta az utolsó napokra ezt a procedúrát. Mindkét banknál megnőtt a forgalom a fiókokban az elmúlt napokban. A Budapest Banknál 70 százaléknál tart az azonosítás, és ha szükséges, akkor a határidő közeledtével meghosszabbítják majd a fiókokban a nyitva tartást.