Itt vannak az új biztosítások a koronavírusra

A magán egészségügyi szolgáltatók kisebb kapacitással, de még működnek, a biztosítók így tudják megszervezni a beteg ügyfeleik ellátását. A betegek is félnek, a szolgáltatók is óvatosak, ezért egyre több a videós betegfogadás. A biztosítók közben sorra dobják piacra a járvánnyal kapcsolatos szolgáltatásaikat.

A biztosítóknak is problémát okozhatnak a kormány egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó rendelkezései. Magyarországon több cég is kínál úgynevezett szolgáltatás alapú egészségbiztosítást, amellyel azt vállalja, hogy a biztosítási díjért cserébe megszervezi a beteg ellátását. A díj elég borsos is lehet, évente akár több százezer forint, ezért cserébe viszont az ügyfél gyorsan kap időpontot a szakorvosnál, és a várólistákat is megússza.

Csökkentek a kapacitások

A koronavírus-járvány azonban nem várt nehézségeket hozott ezen a fronton is. Az NN-nél például a kórházi hotelszolgáltatás esetében a fekvőbeteg-ellátás határozatlan ideig szünetel, a cég ehelyett pénzbeli szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére.

A CIG Pannóniánál úgy tapasztalják a jelenlegi járványügyi helyzetben az ellátást végző szolgáltatók kapacitása óráról órára változik, van, ahol szűkül, s van, ahol a helyzethez alkalmazkodva újra nyitnak szakmákat. Bár az ügyfelek igényei is csökkentek, de az ellátásszervezésben a szűkülő szolgáltatói kapacitások és a kormányrendelkezések miatt fennakadások elképzelhetők - mondták lapunknak.

"A magánegészségügyi szolgáltatók igyekeznek a lehetőségekhez képest a legtöbb ponton szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek. Természetesen az állami előírásokat nekik is be kell tartani. Így például a 65 évnél idősebb orvosok magánellátásban sem találkozhatnak beteggel" - tették ehhez hozzá az Uniqánál.

A betegek döntő részénél azért sikerül elintézni az orvosi ellátást. "A magánellátások szervezése nem állt le, a velünk szerződésben álló egészségügyi magánintézmények, orvosok többsége nyújt még ellátást, jóllehet a jelenlegi helyzetre tekintettel a kapacitások átmenetileg átalakultak, illetve csökkentek némileg, és az ügyfelek esetleges félelme is hozzájárul, hogy összességében kevesebb ellátásszervezés történik" - mondják a Groupama szakértői.

Szerencsére az ügyfél is kevesebb

Szinte minden biztosító arról számolt be, az egészségbiztosítással rendelkező ügyfelek a járvány kitörése óta ritkábban fordulnak hozzájuk, hogy szervezzenek nekik orvosi ellátást. Ahogy az állami rendszerben, úgy a magánban is igyekeznek elkerülni az orvoslátogatást, a várótermeket, nehogy ott fertőződjenek meg az új koronavírussal. "A csökkenő szolgáltatási kapacitást ellensúlyozza a csökkenő ügyféligény. A szolgáltatás egy része pedig eltolódott a személyes konzultációról a telefonos konzultációra" - mondják az Allianz szakértői.

Hasonló a helyzet az NN-nél. Az egészségügyi szolgáltatói kapacitás a körülmények miatt ugyan szűkült, ezzel párhuzamosan azonban az ügyfélmegkeresések száma is csökkent, így a korlátozott szolgáltatói kapacitás mellett is elegendő kapacitás áll rendelkezésre az ügyfelek maradéktalan ellátására.

Óvatosak az intézmények

Maguk az egészségügyi intézmények is óvatosabbak. "Vannak még magánszolgáltatók, amelyek változatlanul fogadnak betegeket, elsősorban a sürgősebb eseteket, de ehhez gyakran telefonon előszűrést végeznek, elkerülendő a fertőzött beteggel történő felkészületlen találkozást. Emellett egyre több szolgáltató készül a heteken belüli újranyitásra." - mondja Zsolnai Gábor, az Union egészségbiztosítási vezetője.

A Generalinál azt látják, bár számos magánklinika továbbra is működik, a magánegészségügyi intézmények is rendelkeznek saját, a koronavírussal kapcsolatos eljárásrenddel. Ennek eredményeként bizonyos ellátástípusok valóban nem érhetők el a hagyományos módon, ám folyamatosan új szolgáltatási lehetőségek nyílnak meg.

Több biztosító is azt nyilatkozta, egyre több a távkonzultáció, amely során telefonon, videóchaten keresztül segítenek az orvosok a hozzájuk forduló betegeknek. Ily módon lehet például receptet felíratni, kontroll vizsgálatokat végezni, vagy megbeszélni, hogy a lelet alapján mit is mutatott ki egy-egy vizsgálat.

Mindegyik biztosító leszögezte, a biztosításaik érvényesek akkor is, ha koronavírus-fertőzést kap az ügyfél, és ellátásra szorul. Akinek olyan biztosítása van, amely például kórházi napi térítést fizet, az megkapja ezt a pénzt, ha a vírus miatt kell kórházba feküdnie. A keresőképtelenség esetén fizető biztosítások is fizetnek a táppénzes időszakra, és a kockázati életbiztosítások is térítenek, ha a fertőzés végzetessé válik. Az egyetlen kivétel, amikor a biztosítások általában nem fizetnek, az a hatósági házikarantén időszaka.

Jönnek a Covid-19 termékek

Sőt egyre több biztosító nyújt speciális szolgáltatásokat kifejezetten a koronavírussal kapcsolatban. Az NN azt ígéri napokon belül elindít egy kiegészítő biztosítást az olyan esetekre, ha a Covid-19 miatt szorul kórházi ápolásra egy ügyfél. A szolgáltatás egyrészt a kieső jövedelmet pótolja majd, másrészt az alapellátáson felüli szolgáltatásokat nyújt majd.

Az Union és a Generali a magánúton végzett tesztelés költségeibe száll be, előbbi cég a szűrőcsomagokkal rendelkező ügyfelek számára egyszeri 10 ezer forintig megtéríti a Covid-19 szűrések díját, utóbbi 15 ezer forintot fizet a teszt árából.

A Generalinál április 16-tól két új, a járványhoz kapcsolódó kockázatra is megköthető a Generali Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás. Ha a cégvezető igényli a biztosítást a munkavállalóira, akkor a biztosító fedezetet nyújt a Covid-19 vírusfertőzéssel diagnosztizált munkavállalók részére. A munkavállaló Covid-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátása esetén a kórházban töltött 8. naptól a biztosító a szerződésben vállalt biztosítási összeg alapján kórházi napi térítést nyújt, ha pedig a beteg intenzív osztályra kerül, akkor az ott töltött napokra a biztosítási összeg 200 százaléka lesz a szolgáltatás.

A másik új kockázati elem a lábadozás heteire fókuszál: a Covid-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátást követő keresőképtelenség időszaka alatt, de legfeljebb 14 napig a biztosító téríti az egészségügyi ellátóhelyről való hazaszállítás, a kontrollvizsgálatok miatt felmerülő utazások, de például a gyermekfelügyelet és a házhoz rendelt ételek szállításának költségére vonatkozóan kiállított számlák összegét is. Mindkét kiegészítő kockázat esetén meghatározott időre, 10 hónapra köthető kollektív munkáltatói szerződés, munkavállalónként havi pár száz forintos díjjal.