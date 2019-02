Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jönnek az állami bankautomaták? Több ezer településen nincs már atm

Az ország településeinek egyharmadán működik csak bankautomata, ráadásul a kistelepüléseken nemhogy nőne, tovább csökken a számuk - adta hírül a Népszava. A vidéki lakosok kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében állami szerepvállalást sürget a TÖOSZ és az ellenzék.

Egyre több az olyan falu, ahol már se takarék, se bankfiók, se automata nincs. Az országban jelenleg valamivel kevesebb mint 2400 bankfiók és több mint 7000 pénzkiadó automata (automated teller machine - atm) működik, ám ezek többsége városokban, nagyobb településeken van. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (ÖOSZ) elnöke úgy tudja, mintegy 2500 faluban nem lehet pénzt felvenni, mert nincs se bank, se automata - olvasható a napilap cikkében.

Újabb bezárások

A helyzet nem javul: 2020-ig egy nagybankká olvad össze a még működő 12 takarékszövetkezet és a Takarék Csoport további 3 bankja, ami racionalizálással jár együtt: a veszteséggel működő kirendeltségeket és atm-eket bezárják, utóbbiakból nagyjából háromszázat. Mivel ezek nagy része a kisebb településeken működik, a jövőben a kétezer fősnél kisebb településeken szinte lehetetlenség lesz pénzt felvenni. Már be is zártak atm-eket és fiókokat, a polgármesteri tiltakozás, illetve az aláírásgyűjtések ellenére Jász-Nagykun-Szolnok megyében például tizenöt, a soproni járásban hét településen szerelték le az automatákat. Volt viszont, ahol sikerrel protestáltak a helyiek, például a szolnoki Jánoshidán vagy több békési településen.

A takarékok arra hivatkoztak, hogy csak a veszteséges helyeket zárják be. Ennek azonban némileg ellentmond, hogy a Sopron melletti, idegenforgalmáról is ismert Hegykőn szintén le akarják szerelni az atm-et - jegyzi meg cikkében a Népszava. A legtöbb érintett faluban az önkormányzat megpróbált tárgyalni az érintett szövetkezettel, ám a fenntartási díjat nem tudják átvállalni az amúgy is szűkös büdzséjű települések.

Havi 70 ezer forintot kért a takarék, hogy maradjon az automata. Ez éves szinten 840 ezer forint, ami a költségvetésünk több mint két százaléka, egyszerűen nem tudjuk honnan elvenni a pénzt. A legközelebbi automata a negyedik faluban van, oda-vissza több mint harminc kilométer. Egy éve mást sem hallunk, minthogy a Modern falvak program micsoda fejlődést hoz majd, s mennyivel komfortosabb és vonzóbb lesz a falusi élet. Erre most egy már meglévő szolgáltatást is elvesznek

- mondta a lapnak egy dél-dunántúli falu polgármestere, aki azért kért anonimitást, mert reménykedik benne, hogy sikerül valahogy megegyeznie az érintett szövetkezettel.

Segítsen az állam!

Úgy gondolom, ezen a területen is szükség lesz az állami szerepvállalásra - jegyezte meg a TÖOSZ elnöke. Hasonlóképpen az állami szerepvállalásban látja a kiutat a szocialista Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője, aki szerint a jegybank az önkormányzatok bevonásával létrehozhatna egy országos, bankfüggetlen atm-rendszert: az automaták önkormányzati épületben kapnának helyet, a rendszer telepítési és működési költségét pedig az MNB, vagyis az állam állná. További részletek a Népszava cikkében olvashatók.