Kapszulás vagy sima kávéfőző? Melyik a legjobb? - Itt a teszt eredménye

Több mint kilencven kávéfőző vizsgázott egy nagyszabású nemzetközi teszten. Bemutatjuk az eredményeket, valamint kiderül az is, hogy a kapszulázás meglehetősen drága mulatság.

A kávéivás mindig is rituális művelet volt. Mind az elkészítése, mind pedig a fogyasztása külön előkészületeket és eszközöket igényel és mindemellett egyénenként más szokások jellemezhetik. Valaki csak az eredeti espresszóra esküszik, valaki a tejes változatokat részesíti előnyben. Persze vannak, aki szerint szentségtörés cukorral elrontani ezt a finom italt. Akadnak, akik pedig nosztalgiázva idézik fel, hogy gyermekkorában a nagymamájától kávéba mártott kockacukrot kapott, hogy úgy hallgathassa a felnőttek ebéd utáni beszélgetését.

Mint, ahogy régen, napjainkban is jellemző, hogy nem csak gasztronómiai vagy élettani hatásai miatt fogyasztanak az emberek kávét, hanem társasági helyzetekben is. Divattá is vált a kávé fogyasztása és ezáltal az átlagember kávéfajtákról vagy kávéfőzésről sokkal több információval rendelkeznek.

Vizsgáztak a gépek

Kávéfőző vásárlásakor sok szempontot érdemes figyelembe venni:

hány adag kávét fogyasztunk naponta,



milyen típusú ez a kávé (erős vagy gyenge, fekete vagy tejes),



mennyit tud küldeni valaki magára a kávéfőzőre,



valamint a későbbiekben mekkora költséget jelent a kávé vagy kávékapszula megvásárlása,

milyen és mennyi hulladék keletkezik,



valamint milyen újrahasznosítási lehetőségei vannak.



Ebben nyújt segítséget a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztószervezetekkel közösen elvégzett kávéfőzőtesztje, amelynek keretében független laboratóriumban 92 kávéfőző vizsgázott (fizetős tartalom).

A következő funkciókat és szempontokat vizsgálták: a kávé elkészítési ideje, az elkészült kávé hőmérséklete és minősége, tejhabosítás, energiafogyasztás és használhatóság. Ezeket a szempontokat súlyozva összesítették és így készült el a kávégépek rangsora. Az első öt helyen kapszulás kávéfőzők végeztek. A kapszulás kávéfőzőkkel gyorsan és egyszerűen elkészíthető a kávé, emellett könnyű tisztán tartani, és nem kell időt tölteni az őrölt kávé adagolásával illetve tejhabosító funkcióval felszerelt gépek is kaphatóak.

Miért kell fizetni a teszteredményekért?

Miért kell fizetni a teszteredményekért?

A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani kávéfőzőteszt eredményeit itt és a további teszteket pedig itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

Kapszulás vs. sima

Bár a kapszulás gépek egy része 20-80 ezer forintért beszerezhető, azaz olcsóbbak, mint sok hagyományos gép, de kizárólag ezért nem érdemes ezeket választani. Figyelembe kell venni, hogy a kávékapszulák ára körülbelül 45-200 forint között szóródik, ami éves szinten, napi átlagban két kávéval számolva 50-150 ezer forint kiadást jelent. Ezzel szemben egy jobb minőségű kávé, automata vagy manuális gépek esetében 40-120 forint esszpresszónként, ami éves szinten jóval alacsonyabb, 30-88 ezer forintos kiadást feltételez. A kapszulás kávék ellen szól a nagy mennyiségű hulladék, még úgy is, hogy egyes gyártók visszaveszik és újrahasznosítják a kiürült kapszulákat.

A teszt összesített végeredménye szerint az első öt helyet ugyanazon gyártó gépei szerezték meg. Az első helyezett 79 ezer forintba, a második 45 ezer forintba kerül. Utánuk egy 17 ezer forintos lett dobogós, amelyet egy 18 ezer és egy 31 ezer forintos készülék követ. A tesztben volt azonban 350 ezres és 500 ezres gép is. Azt, hogy az árak nem jelentenek jó iránymutatást kiderül abból is, hogy a 92 résztvevős lista utolsó három helyét megszerző gépek árai a következőképpen néznek ki: utolsó három helyezett 29-49 ezer forintba kerül. Mint minden esetben itt is érdemes vásárlás előtt felmérni a felhasználási szokásainkat illetve szétnézi a piacon található termékek között.

Minden szempontot összesítve a márkák közül a DeLonghi, a Jura, a Krups, a Miele, a Saeco és a Philips delegált gépet a legjobbak táborába.