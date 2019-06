Kiderült, mennyit szakítottak Nagy Feró, Ákos és Mága Zoltán cégei

Nagy Feró cége tavaly megduplázta bevételét, Kovács Ákosé pedig rekordévet zárt több mint félmilliárdos forgalommal. A Mága Zoltán koncertjeit szervező cégen és az általa alapított zenekart működtető egyesületen százmilliók folynak át, de közhasznú szervezetként adót nem fizetnek.

Domokos Erika , 2019. június 25. kedd, 07:08 Fotó: MTI Fotó - Biró István

Kiemelkedően jó évet zárt 2018-ban a leadott cégbeszámolója szerint a Nagyferó Produkció Kft.: a nettó árbevételét az előző évi duplájára, 133 millió forintra növelte, az adózott eredményét pedig 279 ezer forintról 25 millió forintra. (A megelőző három évben évi 64-67 milliós forgalommal és néhány százezer és 12 millió forint közötti nyereséggel zárt.)

A folyamatosan koncertező és tévés fellépéseket is gyakran vállaló Nagy Feró több mint ötven éve van a pályán, a negyvenedik születésnapját tavaly ünneplő zenekarával, a Beatricével 2018-ban életműkoncertet is adott az Arénában. Ez nagy kockázatot is jelentett a szerettei számára, hiszen a családi vagyont tette kockára; a felesége tudta nélkül fizette be a több mint kétmilliós foglalót a koncerthelyszínért - írta a Star magazinra hivatkozva a 24.hu. "Kilencezren voltak körülbelül a koncerten, többen be sem fértek volna, hiszen ennyire béreltük ki a komplexumot, így megmenekült a családi vagyon is. Nem titok, nagy költségeink voltak, a reklámokba nagyon sokat öltünk bele. A jegyiroda profizmusa azonban közrejátszott a hatalmas sikerben" - nyilatkozta a lapnak az előadó, akinek a cégadatok szerint többszörösen megtérülhetett a kétmilliós befektetése.

Nagy Feró vállalkozása (amelyben 2000 óta tulajdonostársa a felesége) 1991. október vége óta működik, a főtevékenysége az előadó-művészet, a székhelye Őrbottyánban van bejegyezve. Tavaly egy munkavállalójuk volt (jelenleg kettő), a bérre és járulékokra 3,3 millió forintot költöttek és 1,2 millió forintnyi adót fizettek. A 25 milliós nyereségből nem fizettek osztalékot (hasonlóan a megelőző három évhez),13 milliót a fejlesztési tartalékba, 12 milliót az eredménytartalékba helyezték. Ezzel a cég saját tőkéje 53,7 millió forintra nőtt.

Nagyferó Kft.-adatok (millió Ft)

2016 2017 2018 Saját tőke 28,3 28,7 53,7 Kötelezettségek 2,6 0,7 9,6 Ért. nettó árbevétele 64,5 67,2 132,7 Egyéb bevétel 6,1 4,0 2,9 Üzemi eredmény 13,0 0,4 26,2 Adózás előtti eredmény 13,0 0,4 26,2 Adózott eredmény 11,9 0,3 25,0

Forrás: E-beszámoló

Közel egymilliárdos saját tőke Ákos cégénél

Rekordévet zárt tavaly Kovács Ákos Fehér Sólyom Kiadói és Kereskedelmi Bt.-je: 562 millió forint nettó árbevétel mellett 240 millió forint adózott eredményt ért el. A forgalmi adaton jól látszik, mozgalmas éve volt az előadóművésznek, végigkoncertezte az évet (jubileumi Ákos50 turné, nyári fesztiválos fellépések, decemberi dupla Aréna koncert) és új kiadvánnyal jelentkezett, míg 2017-ben nem turnézott, egyebek mellett az Arany János verses estjével lépett fel. (A vállalkozásának is jóval szerényebb bevétele volt tavalyelőtt, mint tavaly: 60 milliós árbevétel mellett nem mutatott nyereséget a mérleg 2017 végén.)

Kovács 1992-ben létrehozott bt.-je (amelyben 2007 óta kültag a felesége) budapesti, V. kerület, Honvéd utcai székhellyel működik, telephelyként egy II. kerület, Hűvösvölgyi úti, míg fióktelepként egy Solymári és egy Balatonedericsi ingatlan van bejegyezve a cégadatok közé. Tavaly két főt foglalkoztattak (jelenleg egyet), a személyi jellegű kiadások meghaladták a tízmillió forintot. Adót 24 millió forintot fizettek. A 240 milliós nyereséget az eredménytartalékba helyezték, ezzel a társaság saját tőkéje 996 millió forintra nőtt. (A mérleg szerint a vállalkozás pénzeszköze - készpénz, bankbetét - 615 millió forintot tett ki, értékpapírokban 40 milliót tartottak.)

MTI Fotó, Balogh Zoltán

Kovács Ákos 2017 óta a Szerencsejáték Zrt. kulturális nagykövete, az állami vállalat az Ákos produkciók fő támogatója.

Fehér Sólyom Bt.-adatok (millió Ft)



2016 2017 2018 Saját tőke 756,4 756,4 996,5 Kötelezettségek 108,1 136,9 105,0 Ért. nettó árbevétele 313,3 60,3 561,9 Egyéb bevétel 42,7 0,3 5,9 Üzemi eredmény 144,2 1,0 260,0 Adózás előtti eredmény 145,9 1,0 264,2 Adózott eredmény 130,0 -0,004 240,2

Forrás: E-beszámoló

Kovács Ákos harmadmagával tulajdonosa a Bem rakparti Andante Borpatikát üzemeltető cégben (egyik társa Tiffán Zsolt villányi borász, 2010 és 2018 között fideszes parlamenti képviselő), ennek nettó árbevétele négymillióval, 53 millió forintra nőtt tavaly, a veszteségét sikerült az előző évi háromról egymillió forintra mérsékelni.

Közhasznú tevékenység Mága Zoltán újévi koncertje

Mága Zoltán hegedűművész 2013 novemberében alapította előadó-művészeti főtevékenységgel a Primarius Production International Kft.-t, amelynek ő volt az ügyvezető-tulajdonosa négy évig, majd a cég neve Talentum Művészeti Kft.-re, két hónappal később Talentum Művészeti Nonprofit Kft.-re változott, a cégvezető-tulajdonos pedig Zsoldos Béla zeneszerző lett, aki Mága újévi koncertjeinek művészeti vezetője is. Mága alapította a Budapest Primarius Szimfonikus Zenekart, amely - mások mellett - őt is kíséri külföldi és hazai fellépéseken. Mága honlapján koncertszervezőként is fel van tüntetve a Talentum, a honlapot az impresszuma szerint a "Primarius Production" üzemelteti, a főszerkesztője Dózsa Lajos Péter, aki egyben a Primarius zenekart működtető Ymiso Egyesület titkára.

A Primarius Production nettó árbevétele alapításakor, 2013. novembertől decemberig 9 millió forint volt, működésének első teljes évében, 2014-ben 154 millió forint (amit 4 millió forint egyéb bevétel egészített ki), 2017-ben pedig már 683 millió forint (plusz 148 millió egyéb bevétel). Mága Zoltánt az ügyvezető-tulajdonosi pozícióban 2017 szeptemberében Zsoldos Béla követte. A már Talentum Művészeti Nonprofit Kft. néven működő társaság nettó árbevétele 2018-ban 337 millió forintra csökkent, az egyéb bevétele viszont 435 millió forintra nőtt (az egyéb bevétel forrását nem részletezték a kiegészítő mellékletében). Az előző évi 54 milliós vesztesége eltűnt a cégnek, 2018-at már 324 millió forint nyereséggel zárta, az összeg az eredménytartalékba került. Adót 2017-ben és 2018-ban nem fizettek. A munkavállalók átlagos állományi létszáma 13 fő volt. A személyi ráfordítások 30 millió forintot tettek ki, míg az anyagjellegű kiadásokra 379 millió forintot könyveltek el.

A cégbeszámoló közhasznúsági melléklete szerint a Talentum 2018-as közhasznú kulturális tevékenysége volt Mága Zoltán újévi budapesti, Aréna-beli és a bécsi újévi koncertjei, a templomi jótékonysági koncertsorozata (az erdélyi koncertekre 30 millió forint támogatást kapott a Talentum az emberi erőforrás minisztertől 2018 júniusában) határon belül és kívüli helyszíneken, valamint a "zenei oktatási programjának előkészítése" - az utóbbi a dokumentum szerint "egy olyan nemzetközi szintű iskola, ahol a teljes Kárpát-medencéből a tehetséges tanulók magas szinten sajátíthatják el a tudást, a zeneismeretet". A közhasznú tevékenység célcsoportja az 1-100 éves kor közöttiek - áll a mellékletben.

Talentum NKft.-adatok (volt Primarius Prod. Int., M Ft) 2016 2017 2018 Saját tőke 166,3 114,8 437,2 Kötelezettségek 40,5 304,7 162,9 Ért. nettó árbevétele 136,5 682,8 336,7 Egyéb bevétel 13,1 147,7 435,1 Üzemi eredmény 54,4 -52,8 334,7 Adózás előtti eredmény 54,4 -54,0 323,9 Adózott eredmény 51,4 -54,0 323,9

Forrás: E-beszámoló

Mága két korábbi vállalkozása felszámolással szűnt meg: az 1999-ben alapított és 2014-ben megszűnt Budapest Cigányzenekar Bt. és a 2003 és 2009 között működő Mága Produkció Kft. - derül ki a Céginfo.hu adataiból.



MTI Fotó, Mónus Márton

Mága Zoltán 2017 decemberében jegyezte be előadó-művészeti tevékenységre a Primarius Kft.-t, amelynek székhelye megegyezik a Talentum V. kerület, Szemere utcai székhelyével. A cég tavaly nettó 44 millió forintos forgalom mellett 27 milliós adózott eredménnyel zárt. Osztalékot nem fizetett, az eredményből 14 millió forint fejlesztési tartalékot képzett, mivel a "tulajdonos a társaságban jelentős fejlesztéseket tervez". Egy főt foglakoztatott, adót 1,2 milliót fizetett.

Primarius Kft 2017 2018 Saját tőke 36,7 63,6 Kötelezettségek 9,2 4,5 Ért. nettó árbevétele 40,1 44,6 Egyéb bevétel 0 0,002 Üzemi eredmény 35,2 28,3 Adózás előtti eredmény 35,2 28,2 Adózott eredmény 33,7 27,0

Forrás: E-beszámoló

A Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület a fenntartója és működtetője a közhasznúsági jelentése szerint - az egykor Mága alapította - Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarnak (de a hegedűs honlapján koncertszervezőként is fel van tüntetve az Ymiso a menedzser Dózsa Lajos Péter nevével együtt). Az egyesület kulturális közhasznú tevékenységet végez, a székhelye szintén az V. kerület, Szemere utca 10. alatti épületbe van bejegyezve. Az elnöke Földes István, az elnökhelyettese Zsoldos Béla, a titkára Dózsa Lajos Péter a bírósági nyilvántartás szerint. Az Ymiso utolsó bíróságon elérhető közhasznúsági jelentése 2017-es, az évben 698 millió forint értékesítési bevétele és 583 millió forint egyéb bevétele volt - az utóbbi önkormányzati és "más gazdálkodó" szervezettől érkezett támogatás. Az összesen 1,28 milliárdos bevételből 966 millió forintot a személyi, az anyagi és egyéb ráfordításokra könyvelték el, az eredmény év végén 314 millió forint pluszt mutatott. Adót nem fizettek. Az egyesület 2017-ben az adománygyűjtő jótékonysági koncertek mellett többek közt egy "több millió forint értékű" betegőrző monitort adott át a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai intenzív osztályának.

Hogy a "más gazdálkodók" mely cégeket jelenti, nem derül ki a 2017-es jelentésből, mint ahogy az sem, mekkora a vállalkozások által társasági adókedvezmény (tao) formájában nyújtott támogatás, amit kapott az Ymiso. (Magyarországon a cégek az előadó-művészeti szervezeteknek - csakúgy mint a sportszervezeteknek és filmgyártóknak - felajánlhattak támogatást, amiért adókedvezményt érvényesíthettek, de előfordultak trükközések a támogatók és a támogattak között, emiatt a kormány 2019-től megszüntette a kulturális tao-támogatást.) A tao-támogatás összegét 2015-ig feltüntették az éves jelentésben, utána nem. A 444.hu 2018 júliusában összesítette a Mágához köthető, vele együttműködő két közhasznú szervezet (Ymiso és a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány, KMÉM) 2013 és 2017 közötti bevételeit a leadott közhasznúsági jelentések alapján. A szervezetek 2013-ban még cégekre lebontva részletezték a kapott tao-támogatásokat, később már nem. A lap összesítése szerint az Ymiso 2013-2017-ben összesen taóból egymilliárd, önkormányzatoktól és "más gazdálkodóktól" pedig 1,1 milliárd forintot kapott. A KMÉM pedig 2012-2017-ben 1,1 milliárd forint közpénzzel gyarapodott a 444.hu szerint.

A KMÉM Alapítvány kuratóriumának elnöke Földes István, a székhelye Budakeszire van bejegyezve. Az alapítvány a 2017-es jelentése szerint (2018-ast még nem töltöttek fel a bírósági honlapra) húsz éve szervez karitatív munkát, és e tevékenység mellett "kultúraközvetítő" szerepet is végez. Az évek során szoros együttműködést építettek ki mások mellett Mága Zoltánnal, segítve "az ismert hegedűvirtuóz karitatív tevékenységét hazánkban és határainkon túl". Fesztiválokat szerveznek, működtetik a "Salute to Wienna Kamarazenekart", valamint adománygyűjtő körutakat szerveznek határon túl is. A KMÉM-nek 2017-ben 786 millió forint nettó árbevétele és 517 millió forint egyéb bevétele (azaz összesen 1,3 milliárdos bevétele) volt. (Ebből a cégektől kapott tao-támogatás 512 millió forint volt.) Anyagjellegű ráfordításként 1,2 milliárdot, míg egyéb ráfordításként 61 millió forintot számoltak el, így az évet 40,5 millió forintos eredménnyel zárták, adót közhasznú szervezetként nem fizettek.