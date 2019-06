Kínos helyzetbe került a MÁV - sokba fog kerülni

Elkezdték gyártani az új emeletese vasúti kocsikat, ám csak most jöttek rá, hogy például az alagutak egy részébe nem férnek be, ami korlátozhatja a használatukat.

Már készülnek az emeletes vasúti szerelvények, amelyeket jövőre állíthat forgalomba a MÁV, ám a cég vezérigazgató-helyettese, Kormányos László azt mondta: átalakításra lesz szükség, hogy ezeket a vonatokat el tudják vinni a Déli pályaudvarra és Kőbánya-Kispestre - vette át a Magyar Nemzet értesülését a hvg.hu.

A Kiss motorvonat 31 centivel magasabb, mint a most használt Flirt, ami azt jelenti, hogy a Kelenföld és a Déli közt lévő alagútba nem férne be. A terv az, hogy jövő nyáron a balatoni vonalra is ezeket küldenék, így a pálya ágyazatát át kell majd alakítani, ami időbe telik. Addig Kelenföld lesz a végállomás. Kőbánya-Kispest állomáson a peronokat is át kell alakítani ahhoz, hogy az új szerelvények használhatók legyenek.