Koronavírus: így játszható ki a kötelező boltzár

A koronavírus-járvány miatt elrendelt részleges boltzár szabályai alapján mintegy ötvenezer bolt lehet bármikor nyitva, 86 ezer bolt pedig 15 órakor bezár - számolta ki a Blokkk.com.

A kereskedelmi szakportál számításai alapján mintegy 39 ezer élelmiszer- és élelmiszer jellegű bolt lehet korlátozás nélkül nyitva. A gyógyszertárak száma csaknem 2,4 ezer, a benzinkutaké kétezer felett, a dohányboltoké ötezer felett mozog, drogéria és illatszerboltból 2,4 ezer van, míg gyógyászati segédeszközboltból csaknem ezer - így a létfontosságú boltok száma jelenleg 50 ezer felett van.

És akiknek kötelező zárva tartaniuk 15 óra után, azon helyek száma mintegy 86 ezer lehet.

A kormány 46/2020. számú rendelete nyomán az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. számú törvény szerinti üzletben 15 óra után 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A jogalkotói szándék egyértelmű, amelyik bolt jellemzően a rendeletben kivételként felsorolt árucikkeket árusítja, az addig tart nyitva, ameddig akar, a többiek viszont nem. Így például az nehezen menne, hogy egy bolt nagyobbrészt különféle iparcikkeket árul, de kínál például egy kevés csomagolt élelmiszert vagy üdítőt, és akkor tovább tarthat nyitva, 15 óra után csak a megengedett termékeket kínálva. A szó szerinti jogértelmezés szerint ugyan ez elképzelhető lenne, de nem nehéz kitalálni, feltehetően nem ez volt a kormányzati szándék - állapította meg a Blokkk.com.

A jog szerint valamilyen épület vagy épületrész a kereskedelmi tevékenységhez, és a raktár is az. De hát vannak üzleten kívüli árusítási formák, azokra a tilalom nem vonatkozik.

A piac és a vásár sem üzlet. A kettő között a különbség az, hogy a piac akár minden nap nyitva lehet, a vásár viszont alkalmakhoz, ritkább időszakhoz kötött. De mindkettőhöz kell engedély, kivétel a termelői piac, azt elég bejelenteni. Az élelmiszeres piacok nyilván nyitva lehetnek, nem csak azért mert piacok, hanem mert minden élelmiszerárus hely nyitva lehet bármikor.

A kínai piac árusa a szó szerinti jogértelmezés alapján akkor lehet nyitva, ha az árushelyet adó piac az előírásoknak megfelelően be lett jelentve a jegyzőnél.

A mozgóbolt sem üzlet, tehát árusíthat bármit, amit egyébként. Lehet közterületen is értékesíteni, de nem akármit, hanem csak napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág, léggömb, zöldség, gyümölcs, pattogatott kukorica, főtt kukorica, sült gesztenye, pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak, vattacukor, cukorka, fagylalt, jégkrém, ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, büfétermék, sütőipari termékek, előrecsomagolt sütemények, édességek.

Lehet házalni is (régen ő volt az ószeres).

Mehet a webáruház is. Itt vigyázni kell, a bemutatóterem és az átvevőpont is üzlet, ha üzletben (épületben, épületrészben) van.

Mehet az értékesítés az automatából is, ami persze be van kötve az adóhatósághoz, mint az online kassza.

Mit is szabad a boltban, ami üzlet?

A boltban, amelyiket érinti a korlátozás, előtte-utána az alkalmazottaknak nem kell kiszaladniuk. 15 óra után és hat óra előtt is lehet árut feltölteni, pénzt számolni a pénztárban, takarítani, sőt, ha van webáruháza a boltnak, akkor a megrendelések összekészítésével foglalatoskodni.

Lehet árut is átvenni, csak éppen aki szállítja, a tilalmi időszakban nem léphet be a boltba, mert ő nem ott foglalkoztatott. De a boltos a nagykerből vagy a gyártótól vett, átvett, eladni szánt portékát becipelheti a boltba.

A nyitvatartás változásait nyolc nappal előbb be kell jelenteni. A 15 órás korlátnál erről már lekésett, aki érintett, ezt úgy is lehet venni, hogy a kormány egységesen megtette a bejelentést. De hát ha valaki arra adja a fejét, hogy előbb kinyit, például 10 óra helyett 9 órakor, akkor illik ezt megtenni.

Nagyker: nem kivétel

A nagykereskedelmi tevékenység az, amikor a nagyker a termékek átalakítása (feldolgozása) nélküli továbbforgalmazza, például egy boltos, vagy egy vendéglős részére.

És mivel az üzlet fogalmába a nagykereskedelem helyszíne is beletartozik (ami kereskedelmi tevékenységre létesített, vagy használt épület, és önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak), aki mást nagykerezik, mint a kivételek, jellemzően, annak is be kell zárnia 15 órakor.

Webáruház: hol lehet boltos átvevőpont?

Lehet bárhol, de ha bolt, akkor az átvételnek a bolthelyiségben alkalmazkodnia kell a nyitva tartás új rendjéhez. A házhoz szállítás mehet.

Átvevőpont elvileg működhet a parkolóban, mivel az nem épület, nem épületrész, hanem a jog szerint építmény. De ebben is körültekintőnek kell lenni. Vagy a boltbejárat utca felőli oldalán. De ez csak áruátvétel lehet, boltszerű értékesítés nem nagyon - olvasható a Blokkk.com írásában.