Koronavírus: részleges vesztegzár jön Németországban

Németország egy hónapig tartó részleges lezárást jelentett be a koronavírus-járvány második hullámának intenzívebbé válása miatt. A korlátozások november 2-án lépnek életbe - jelentette be Angela Merkel német kancellár szerdán.

Mivel a koronavírus esetek száma napról napra gyorsan növekszik, Angela Merkel kancellár és Németország tartományi miniszterelnökei szerdán rendkívüli ülést tartottak. Megállapodtak egy részleges lezárás végrehajtásában, amely november 2-án, hétfőn kezdődik - írja a Deutsche Welle.

Ez annak az intézkedéscsomagnak a kevésbé intenzív változata, amelyek tavasszal a német társadalmat kijárási korlátozásoknak vetették alá és a gazdasági tevékenységet leállították. Az iskolák és óvodák továbbra is nyitva maradnak, de az éttermek, a bárok és néhány üzlet legalább egy hónapig bezárnak. A nagy eseményeket, rendezvényeket nem lehet megtartani és a nem szükséges (például nem munkacélú) utazások tilossá válnak.

A szállodákban eltöltött éjszakai tartózkodás - vészhelyzet kivételével - szintén megtiltásra kerül. Mindazoknak, akik otthonról is tudnak dolgozni, onnan is kell ezt tenniük. A hatóságok fel is szólították a munkaadókat, hogy könnyítsék meg az otthoni munkavégzésre való átállást.

Mostanáig Merkel kormánya magas szintű támogatást élvezett a járvány leküzdésére bevezetett intézkedésekhez, és Németország viszonylag jól teljesített sok európai szomszédjához képest. Viszont az esetszámok így is nőnek: szerdán Németországban több mint 14 000 fertőzöttet azonosítottak. Jelenleg Németország intenzív ágyainak csak körülbelül 25 százaléka áll rendelkezésre.