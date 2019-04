Lehet, hogy nyert egy autót - érdemes utánanéznie!

Csaknem 700 autóért nem jelentkeztek a gépkocsinyeremény-betétes ügyfelek az OTP-nél az elmúlt 58 évben. Van olyan kliens, aki egy hétmillió forintos Mercedes árát vehetné fel. Akad olyan betétkönyv is, amelyet már kétszer is kisorsoltak, de a tulajdonosa nem jelentkezett - tudta meg a Napi.hu.

Már 1965 augusztusa óta várja egy Wartburg Limousine a tulajdonosát, akkor sorsolták ki az egyik gépkocsinyeremény-betétes számára, ő azonban azóta sem jelentkezett az autóért. Az OTP terméke lassan 60 éves, de a népszerűsége töretlen. Most is 2,9 millió gépkocsinyeremény betét van a banknál, ezekben összesen 90 milliárd forintot tartanak az ügyfelek.

A legtöbben az 50 ezer forintos címletet választják, de sok a régi betét is, ezek jellemzően 5000 forintosak. A tíz- és húszezer forintos változatok viszonylag ritkábbak. A mostani nulla körüli kamatkörnyezetben az ügyfeleket nem zavarja, hogy a betét nem fizet kamatot, pontosabban a kamat a nyereményalapba kerül, és autót vásárolnak belőle. Van olyan OTP-s ügyfél, aki több millió forintért vásárolt gépkocsinyeremény betétet, hátha szerencséje lesz sorjeggyel kombinált látra szóló betétszerű befektetéssel.

Nem évül el soha

Ha valaki nyer a betétkönyvvel, az autót 30 napig veheti át. Ha nem tette ezt meg, az autó árát kapja meg a bank valamelyik fiókjában. A sok évtizeddel ezelőtt kisorsolt járművek árai különbözőek, az 1965-ös Wartburg Limousine például akkor 60 ezer forintot ért. Az át nem vett nyeremények nagy részét a 2000-es évek előtt sorsolták, ezért nagyon különbözőek a nyeremények értékei. A bent maradt autók között van Lada, Skoda, Trabant, Wartburg, Yugo, Polski Fiat, de akad Mercedes is. Így az értékek között is nagy a különbség 46 ezer forinttól 7 millióig terjed az értékük.

Az első sorsolást 1961. augusztus 12-én tartották, azóta az 2019. áprilisi sorsolással együtt 687 nyereményért nem jelentkeztek még. Az át nem vett nyertes betétek sorszámait minden év elején - ebben az évben február 8-án volt - három országos napilapban (Világgazdaság, Nemzeti Sport és Blikk) jelenteti meg a bank, de az OTP honlapján is ott van a lista. A szerencsés ügyfeleket nem értesítik, ha nyernek, a három napilapban közzéteszik a nyertes betétek sorszámát, emellett az OTP honlapján és mobilapplikációban is le lehet kérdezni, hogy nyert-e a betétkönyv.

Adózni nem kell

A szerencsés nyertesnek nem kell adóznia az autó után, a fizetendő adót a nyereményalapból rendezi a bank. Aki tehát a mostani sorsoláson nyerte meg a Toyota Yarisok egyikét, a Suzuki Ignist vagy pedig a Toyota Aygót, az közteher nélkül viheti. Ugyanígy jár az, aki a 402. extra sorsoláson nyerte meg a Toyota C-HR Hybrid Active-ot (képünkön).

Van olyan betétes, aki már ötször is nyert, igaz, különböző betétkönyvekkel. Több olyan eset is történt, ahol egy család két tagja, a férj és a feleség is nyert egy-egy alkalommal, néhány betétkönyv pedig két különböző sorsoláson is ki lett sorsolva. Az át nem vett nyeremények között szerepel egy betétkönyv, amely kétszer is nyert, azonban tulajdonosa egyik nyereményét sem vette át. A két nyertes sorsolás között ráadásul 11 év különbség volt, vagyis a nyertes a gépkocsi cserét is megoldhatta volna nyereményével.