Letartóztatták a pécsi buszperben érintett volt vezérigazgatót

Csengő András, a Pécsi Sörgyár volt vezérigazgatója, tiszteletbeli konzul, aki diplomata rendszámú autójában egy bőröndnyi pénzzel megállás nélkül átszelte fél Európát, most Magyarországon rács mögé került egy nappal azt követően, hogy a bíróság elrendelte letartóztatását.

Megbízható forrásból származó információja alapján a Szabad Pécs jelentette, hogy Csengő András holland-magyar állampolgárt letartóztatták. Történt mindez a Kaposvári Törvényszék pécsi buszbotrányban tartott előkészítő tárgyalása után - amelyről a Napi.hu is beszámolt.

A pécsi portál szerint a Kaposvári Törvényszék előtt a csalás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőügyben a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet arról értesítette a bíróságot, hogy a II. rendű vádlottat befogadták. Ennek pontos körülményeiről nem szolgáltattak információt. Az ügyben új határnapot még nem tűzött ki a bíróság.

Hollandia volt tiszteletbeli konzulja, a Pécsi Sörgyár egykori vezérigazgatója az idézése ellenére ezen nem jelent meg, ám a bíróság épülete előtt előadta magánszámát, a Tanú című filmet emlegetve, a búvárruhájára mutogatva, hogy ő egy koncepciós per áldozata, majd odébbállt. Vadócz Attila, a per bírája azonnal elrendelte letartóztatását. A rendőrség kiadta Csengő András ellen a nemzetközi körözést, és 24 órán belül elfogták.

Csengő magasról bukott. Amellett, hogy vezérigazgató volt, Hollandia tiszteletbeli konzuljaként diplomáciai szerepet is betöltött. Ezt a diplomáciai védettséget kihasználva 900 ezer euróval kitömött táskával száguldott végig autójával fél Európán, Szerbiából Hollandiába. A temérdek készpénz azonban szemet szúrt a holland bank ügyintézőjének, aki értesítette a nyomozókat. Csengőt pénzmosással gyanúsították meg, és értesítették a magyar hatóságokat.

Hollandia Csengő tiszteletbeli konzuli címét azonnali hatállyal visszavonta, miután méltatlanná vált rá. A magyarországi nyomozás csak ezután kezdődött meg. Korábban hiába cikkezett arról a pécsi és dél-dunántúli sajtó, hogy a pécsi Tüke Busz Zrt. az eredetileg ajánlott árnál 600 millió forinttal drágábban vásárolta meg a használt Volvo buszflottát, nem indult nyomozás.

A holland kollégák figyelmeztetése után a magyar rendőrség nyomozása három éven át tartott. Az ügyészség tavaly nyáron emelt vádat. Csengő András amellett, hogy tolmácsolt, tevékenyen segítette a magyar-holland üzleti kapcsolatok kialakítását. Az ügyészségi vádirat szerint ő és Paiger István, a Tüke Busz megbízott vezérigazgatója, a per I. rendű vádlottja összejátszott, és azt tervelték ki, hogy a holland buszpark vételárából egy jelentős összeget lefölöznek. Pontosan 600 millió forintot. Ezt a vádat az I. és a II. rendű vádlott, azaz Paiger István és Csengő András egyaránt tagadja. Paiger István szerint korrekt volt a buszbeszerzés, de ha a bíróság úgy látja, hogy bűncselekmény történt, azt akkor sem ő, hanem azok követték el, akik valódi döntési helyzetben voltak. Védőügyvédje, Bodnár Imre éppen ezért bizonyítási indítványában többek között Bánki Erik fideszes képviselő és Csizi Péter volt pécsi alpolgármester beidézését kéri. Ugyanezt indítványozza a II. rendű vádlott, Csengő András védője is.

A volt vezérigazgató és egykori tiszteletbeli konzul tegnapi letartóztatása után várhatóan felgyorsulnak az események, mert az nyilvánvaló volt, hogy Csengő távollétében nincs értelme megtartani a következő tárgyalást. A Kaposvári Törvényszéken a Napi.hu érdeklődésére megerősítették, hogy Csengő Andrást valóban letartóztatták, és már a Somogy megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben van. Elvileg az ügydöntő határozatig, magyarán a jogerős ítéletig ott is marad, persze ha a per elhúzódik, akár hamarabb is szabadon engedhetik. A II. rendű vádlott védője fellebbezett a letartóztatás elrendelése ellen, erről a Pécsi Ítélőtábla dönt.