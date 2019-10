Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar a legbefolyásosabb nők között

Egy magyar, vagy legalábbis magyar felmenőkkel rendelkező nő is helyet kapott a világ legbefolyásosabbjait felsoroló listán. Linda Hasenfratz a magyar gyártócéggel is rendelkező Linamar cég vezérigazgatója.

Tizenkilenc ország asszonyaiból áll a világ legbefolyásosabb hölgyeinek listája. A Fortune magazin októberi számában megjelent ranglista 47. helyén egy magyar gyökerű multinacionális cég, a Linamar vezérigazgatója áll.

Az idén 53 éves Linda Hasenfratz - aki a családi cégben gépkezelőként indította karrierjét - 2002-ben vette át a nagyra nőtt vállalkozás irányítását édesapjától. A kanadai székhelyű gépjármű-alkatrészeket gyártó vállalat akkor éppen nehéz időket élt, Linda Hasenfratz viszont meg tudta fordítani a kedvezőtlen trendet és növekedési pályára állította a Linamart. Ennek eredményeként a cégcsoport akkorára nőtt, hogy a világ 13 országában 53 üzemmel rendelkezik és 23 ezer embert foglalkoztat.

Az árbevétel évente kétszámjegyű növekedést mutatott és tavaly már elérte a 6 milliárd dollárt. A profittal is elégedettek lehetnek a tulajdonosok, mert az meghaladta a félmilliárd dollárt. Édesapja Franz Hasenfratz - egyébként édesanyja is magyar! - ma is a cég részvényeinek 23 százalékát birtokolja - vagyonát 1 milliárd dollár feletti értékre taksálják.

A céget megalapító édesapja, Frank Hasenfratz az '56-os forradalom után hagyta el az országot és Kanadában kezdett új életet. A férfi Száron született 1935-ben, most 84 évesen visszavonultan él rezidenciáján. Vagyonát 1 milliárd dollárra becsülik.

A kicsik is lehetnek nagyok

A Fortune listájának első helyezettje is családi céget képvisel. Ana Botin a Banco Santandert irányító elnöki posztot tölti be. A spanyol pénzintézet vezetését ő is az alapítótól, vagyis édesapjától vette át. Rajta kívül 18 nemzet képviselőiből áll össze a legbefolyásosabb hölgycsapat.

A legtöbben, tizen Kínát képviselik - például a lista 3. 5. és 10. helyén is kínai üzletasszony áll. Ez utóbbi Maggie Wu az Alibaba kereskedőcég pénzügyi vezetője és stratégia befektetéseinek irányítója. A listán a nagy gazdasági potenciállal rendelkező országok és cégek vezetői a meghatározóak, de az élbolyhoz közeli 13. helyre jött fel a Hilde Aasheim a norvég Hydro Norsk elnök-vezérigazgatója, és a 21.-re Ilham Kadri a belga Solvay vezére.

Szintén új a listán az Air France nemrégiben kinevezett vezérigazgatója: Anne Rigail az első női vezetője a francia nemzeti légitársaságnak. A "nagyok" közé még további négy kis nemzet képviselője is bekerült. A holland Jessica Uhl a Shell pénzügyi vezetője ( 25.) Nancy McKinstry a Wolters Kluwer elnök-vezérigazgatója (35.) a svájci R. Alexandra Keith és Farma Francisco a Procter and Gamble egy-egy üzletágának igazgatói ( 36. és 37. helyen.) valamint Margarita Louis-Dreyfus, a Louis Dreyfus Holding felügyelőbizottságának elnöke. Dániát pedig Helle Ostergaard Kristiansen a Danske Commodities vezére képviseli.

Hadiiparban is meghatározóak a nők

A Fortune külön listát szentelt az Egyesült Államokban tevékenykedő üzletasszonyoknak. Ezt Marillyn Hewson, a Lockheed Martin elnök-vezérigazgatója vezeti. Az idén 65 éves vezető többek közt a hadipari óriáscég tavalyi rekord méretű árbevételével került az élre, ám nem az egyetlen hölgy, aki a védelmi iparágban tölt be csúcspozíciót. A 7. helyen álló Phebe Novakovic például a General Dynamics vezérként 17 százalékos bevétel növekedésről számolhatott be a részvényeseknek, a 13. legbefolyásosabb Kathy Warden a Northrop Grumman elnök vezérigazgatója pedig arra lehet büszke, hogy a cég tőzsdei árfolyama egy év alatt 50 százalékkal emelkedett.

A listán még jól szerepelt - a 25. helyen áll - Leanne Caret, a Boeing hadiipari üzletágának vezetője is, ám a repülőgépgyártó óriás problémáinak sokasodása jövőre bizonyára már ronthatja az ő helyezését is. Az ötven amerikai vezető asszonyból 11-en technológiai cégeket vezetnek, tízen a pénzügyi szektorban dolgoznak heten pedig kereskedelmi cégek irányításában vesznek részt.

Életkorukat tekintve legtöbben, szám szerint 19-en 55-59 év közöttiek, 14-es 50-54 közöttiek, de 10-en már elfújtak hatvan gyertyát is a szülinapi tortán.