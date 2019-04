Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még a nyugdíjasokat sem riasztotta el az alapélelmiszer-drágulás

Az erőteljes áremelkedés ellenére többet költenek a magyarok zöldségre és gyümölcsre. A legfontosabb vásárlói kör a nyugdíjasoké - derül ki a GfK Hungária zöldség-és gyümölcsfogyasztásról szóló jelentéséből, amely egy 2 ezer fős piackutatás és egy ezer fős online megkérdezés alapján készült.

Az utóbbi években egyre fontosabb mérlegelési szempont az élelmiszervásárlásnál, hogy egészséges termékeket fogyasszunk, így a zöldségek és a gyümölcsök is még jobban előtérbe kerülnek. Az egészségtudatosság komolyan megjelent a háztartások döntési preferenciáit vizsgálva. A kávé, a csapvíz és az ásványvíz után a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztása a negyedik és ötödik helyen szerepel a magyarok élelmiszer-fogyasztási rangsorában - állapítják meg a piackutató intézetnél.

Ezen termékek mennyiségi forgalma csökkent az elmúlt években, viszont a vásárlás intenzitása és összegszerű forgalmuk is hosszútávon növekvő trendet mutat. A jelentős árszínvonal növekedések hatása egyértelműen érezhető a zöldségek és gyümölcsök forgalmán. Továbbra is az a trend látható, hogy a nyugdíjasok vásárolnak leginkább belőlük, de a gyermekes családok körében is intenzívebb a fogyasztás a korábbi évekhez képest.

Az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a korábbi évekhez képest a vásárlás helyszíne átrendeződött - a diszkont csatorna kiemelkedő fontosságú lett. A zöldség és gyümölcsök vásárlásánál egyre többen lettek azok, akiknek fontos a magyar eredet amellett, hogy jó ár/érték arányban tudják megvásárolni az adott terméket.

Turcsán Tünde, a GfK Consumer Panel terület vezetője hangsúlyozta, hogy az élelmiszervásárlások esetében a fontossági szempontokat figyelembe véve még mindig az élvezet áll az első helyen, amivel a megkérdezettek a minőséget, frissességet és az íz hármasát jelölték meg, mint a legfontosabbat; ahogy a zöldség és gyümölcs vásárlásnál is ezt tekintik a legfontosabb szempontnak.

Elszállnak az árak

Az elmúlt hónapokban az infláció többszörösével drágultak a zöldségek - írtuk meg korábban. A durva áremelkedést a 2018-as aszállyal és forrósággal magyarázzák a szakértők. A legkeresettebb zöldségek ára már januárban is másfélszer akkora volt, mint egy évvel korábban, márciusra azonban a fejes káposzta 20, a burgonya és a vöröshagyma 15-15, az uborka 9, a paradicsom pedig 6 százalékkal drágult januárhoz képest.

A KSH adatai szerint a 2019 márciusát megelőző egy évben az idényáras élelmiszerek - burgonya, friss zöldség, gyümölcs- 21,1 százalékkal lódult meg.

Ám a kereslet a magas árak ellenére sem csökkent.