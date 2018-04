Meg sem alakult az új parlament, már egymilliárdot elköltöttek a képviselőkre

Az Országgyűlés Hivatala a következő parlamenti ciklusra már több mint félmilliárd forint keretösszegű mobil telefonos és internetes szerződést kötött, valamint legalább 550 új notebookot vásárol a képviselők és munkatársaik részére.

Az Országgyűlés Hivatala (OH) készül a 2018-2022-es országgyűlési ülésszakra, a közelmúltban ugyanis nagy volumenű távközlési és informatikai közbeszerzéseket bonyolított le, amelyek nyomán az országgyűlési képviselők és munkatársaik, valamint a hivatali dolgozók számára vásárolnak eszközöket és szolgáltatásokat - derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőben (TED) megjelent hirdetményekből.

A Magyar Telekom Nyrt. nyerte meg az OH mobil távközlési szolgáltatások és telefonkészülékek szállítására, valamint mobil internetes szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárását, négy évre nettó 550 millió forintért. A hivatal azért szerződött ekkora időtávra, hogy "a megválasztott képviselőket zavartalanul, az ülésszak alatt szolgáltatóváltás nélkül" tudják ellátni. A Magyar Telekomnak a parlamenti képviselők eskütételét követő naptól kell biztosítania szolgáltatását.

A Vodafone Magyarország Zrt. is indult a közbeszerzésen, de a társaság - az OH eredménytájékoztatója szerint - nem tett eleget a hiánypótlási kérésnek, ezért ajánlata nem felelt meg a kiírásnak, így azt érvénytelenítették.



Az OH a 2014-2018-as parlamenti ciklusra nettó 525 millió forint keretösszegben kötött mobilos szerződést. Akkor azonban jutott megrendelés a Vodefone-nak is: mobilnet szolgáltatásra, 140 millió forint keretösszegben. A Magyar Telekomtól pedig mobil távközlési szolgáltatást és telefonokat vettek 385 millióért.

A Magyar Telekom most 520 millió forint keretösszegben szállíthat mobil eszközöket és nyújthat távközlési szolgáltatást, míg 30 millió forintért távmunkaeszközökhöz szükséges mobil internet szolgáltatást biztosít.

Ez mintegy

700 darab telefonos előfizetést (SIM)

808 darab telefonkészüléket (413 középkategóriás Android, 145 prémiumkategóriás Android és 250 iPhone (vagy azzal egyenértékű) készüléket jelenthet, valamint



500 darab előfizetést (SIM) a távmunkás mobilnet szolgáltatáshoz.

A szolgáltatási szerződés március 20-án írták alá a felek.

Az országgyűlési képviselők az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosultak havonta legfeljebb a minimálbér 30 százalékának megfelelő összeg erejéig (jelenleg mintegy 41 ezer forint) mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére.

Laptopokat is vesznek

Az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók által használt budapesti és vidéki irodák számára hordozható számítógépeket és irodai eszközöket is beszerzett februárban az OH. A szerződés része az üzembe helyezés, karbantartás, szoftverfrissítés és hibaelhárítás is. Négy évre a Nádor Rendszerház Kft.-vel állapodtak meg, nettó 345,5 millió forint értékben (ez az összeg az opciós tételek árát is tartalmazza; a szerződés előzetesen becsült értéke 300 millió forint forint).

A beszerzett termékek:

300 darab hordozható számítógép operációs rendszerrel és irodai szoftvercsomaggal, vírusirtó szoftverrel (opcionálisan még 124 darab rendelhető)



150 multifunkciós nyomtató (opció még 62 darabra)



150 3G Wifi router (opció 62 darabra)



300 egér (opció 124 darabra)



1 db külső billentyűzet (opció 124 darabra)



Még több laptopot vesznek

Az OH ezen kívül a képviselők és az OH dolgozói számára is vásárol 250 (plusz opcionálisan 20) irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas hordozható számítógépet, operációs rendszerrel, 40 (opcionálisan még 20) külső akkumulátorral (powerbank), négy évre teljes körű garanciával, a jótállás időtartama alatt szoftverkövetéssel, helyszíni szervizszolgáltatással és a felhasználók oktatásával együtt. A 99999 Informatika Kft.-vel szerződtek, nettó 70,9 millió forintért (a szerződés előzetesen becsült értéke 140 millió forint volt).

Az OH februárban Microsoft szoftverlicenceket is beszerzett, nettó 95 millió forintért, a szolnoki Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.-től.

Az OH négy évvel ezelőtt "előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősségre" hivatkozva hirdetmény nélküli közbeszerzéseken vásárolt. 230 darab képviselői notebookot a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a Szinva Net Informatikai Kft.-től, nettó 138,5 millió forintért, míg 318 notebookot és 106 nyomtatót a képviselők és nemzetiségi szószólók irodáiba, a Nádor Rendszerház Kft.-től nettó 355 millióért.

A képen az Országgyűlés plenáris ülése 2017. december 11-én, forrás: MTI Fotó/Illyés Tibor.

