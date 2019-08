Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Melyik bolt lesz nyitva augusztus 20-án?

A benzinkutas boltokban, nonstopokban kedden is lehet vásárolni, a nagy boltláncok egységei viszont zárva lesznek.

Az augusztus 20-a miatt a legtöbb bolt zárva lesz az országban.

Ugyanakkor lesznek üzletek, amelyekben kedden is lehet vásárolni. Például a benzinkutas boltokban, amelyeknek élelmiszerrészlege is van. Ezek közé tartoznak az OMV-kutakon elérhető Spar Expresszek, a Mol Fresh Cornerei és a Lukoil Despar nevű üzletei is. Ezekből több tucat érhető el országszerte.

Budapesten a több boltot is működtető Manna- és Roni-hálózat üzletei is várhatóan nyitva tartanak. Valamint az év minden napján éjjel-nappali üzemmódban működő boltokra is számítani lehet, persze lehetnek köztük, amelyek esetlegesen mégis zárva vannak a hosszú hétvége és a nyári szabadságok miatt.