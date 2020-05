Mindent megváltoztatott a koronavírus a biztosítóknál

Az autós kárgyakoriság csak átmenetileg esett vissza, a nehéz helyzetben lévő kkv-knak a biztosítások fizetése is problémát jelent, a biztosítási csalások pedig válsághelyzetben megszaporodnak - mondja Erdős Mihály, a Generali elnök-vezérigazgatója.

- Milyen hatással lesz a járvány a biztosítási piacra?

- A járványnak nagyon gyors és egyértelmű hatása van a biztosítók működésének megváltoztatására. Felértékelődött a gyorsaság, az azonnali információnyújtás, a digitális és készpénzmentes megoldások használata. A közvetítők tevékenysége is hihetetlenül gyorsan megváltozott alkalmazkodva a körülményekhez és az ügyféligényekhez. A piaci szereplők, így mi is, számos olyan eddig lehetetlennek tűnő fejlesztést valósítottak meg, amelyek mind az előbbi igények kielégítését szolgálják. Egyértelműen láthatjuk, nincs tere a visszarendeződésnek. A változás megállíthatatlanul elkezdődött.

A biztosítási tanácsadói szerep is átalakult, a teljesen papírmentes és digitalizált folyamatok mentén a szakértelem fontossága felértékelődött, és egyértelművé vált, hogy az emberek jelentős része igényli a személyes kapcsolatokat. Üzletkötőink rengeteg, hosszú telefonos vagy videós beszélgetést folytattak ügyfeleinkkel. Az esetek többségében nem is új üzletről volt szó, hanem segítettek a körülmények megértésében, a vállalkozás működtetésének megváltoztatásában és az aggályok meghallgatásában.

- Mely biztosításoknál várható a legnagyobb visszaesés, melyek lehetnek a nyertes termékek?

- Az év eleji vállalati eredmények alapján még úgy tűnhet, hogy a koronavírus hatása nem érződik, hiszen a Generali 2020 első negyedévében is díjbevétel-növekedést ért el az élet és nem élet szegmensben is. Ha viszont a számok mögé nézünk, akkor kiderül, hogy az első két hónap növekedését nagyrészt az előző év teljesítménye magyarázza, és márciusban már látszanak a kedvezőtlen hatások. Az életbiztosítások esetében - vélhetően a többi biztosítóhoz hasonlóan - tapasztaltunk némi visszaesést: a unit-linked megtakarítási termékek új üzletkötése csökkent. Emellett 10 százalék körüli növekedést tapasztaltunk a díjmentesítési vagy díjszüneteltetési kérésekben is, ami már sokkal inkább a válsághelyzetre vezethető vissza. A kockázati termékeknél az üzletkötések volumene a tavalyi szinten maradt, ami jelezheti az egész piacon érzékelhető változást az ügyfelek igényeiben.

A korlátozások életbelépése után eleinte megtorpanást tapasztaltunk a vagyon- és gépjármű-kárbejelentések számában, majd a kijárási lazításokkal párhuzamosan megfordult ez a tendencia. A lakossági vagyon esetében az utóbbi néhány hétben már látszik egy emelkedés, a lakáskárok már megközelítik a vírus előtti időszak szintjét. A viharkárok is jelentősek, az idén eddig 200 százalékkal magasabbak a kárkifizetések a tavalyi évhez képest. A vállalati biztosítások esetében a nagyvállalati részben az új üzletkötésekben kisebb visszaesést tapasztaltunk, a kis- és középvállalati (kkv) szektorban viszont 30 százalékos visszaesés látható. Ilyen szempontból is azt lehet mondani, hogy nagyon fontosak azok a kormányzati intézkedések, amelyek a kkv-szektorban működő vállalkozásokat segítik.

- Vállalati vagyonbiztosításoknál mire lehet számítani?

- A magyarországi kkv-k jelentős része nem rendelkezik/rendelkezett jelentősebb anyagi tartalékokkal, így több vállalkozás nagyon nehéz helyzetbe került. Arra törekszik, hogy a körülményeket egyedileg megvizsgálva megoldást találjunk, hogyan lehet a biztosítási szerződéseket fenntartani. Például év közben átdolgozzuk a biztosítási feltételeket, figyelembe véve a várhatóan alacsonyabb árbevételeket és alkalmazotti létszámokat, megemeljük az önrészesedést, csökkentjük a kártérítési limiteket, lehetővé téve ezáltal a biztosítási díjak csökkentését. Több vállalati vagyonbiztosítási termékünk esetében is módosítottunk és könnyítettünk a biztosítási feltételeken, igazodva és alkalmazkodva a kialakult helyzetekhez. Ilyen például az informatikai eszközökre vonatkozó biztosítási fedezet kiterjesztése a home office-ra, illetve 3 hónapig fedezetben tartjuk a bezárt ipari létesítményekre, üzlethelyiségekre vonatkozó vagyonbiztosítási fedezetet, valamint építési projekteknél lehetőség van pótdíj megfizetése nélkül a munkálatok kétszer 3 hónapra történő felfüggesztésére, szüneteltetésére. Emellett az egészségügyi kkv-kat 250 millió forinttal támogatjuk.

- Az egészségbiztosításokra, kockázati életbiztosításokra, rettegett betegségekre, keresőképtelenségre szóló konstrukciók iránt hogyan alakult a kereslet?

- A 2020-as év első négy hónapjának adatait figyelembe véve a lakossági termékek ebben a szegmensben növekedéssel indultak és ennek a fennmaradásával számolunk. Egyértelmű ügyféligény van erre, ami nemcsak erősödő keresletet jelent, de nagyobb kockázat bevállalását is elvárják most a biztosítóktól. A vállalati egészségbiztosítások növekedése viszont lassul, így összességében stagnálásról beszélhetünk. Bízunk benne, hogy a külső környezet stabilizálódásával, a kockázati személybiztosítások iránti igény visszatérésével és a bevezetett gazdaságpolitikai intézkedések hatására is ez csak egy átmeneti állapot lesz.

- Mi lesz az értékesítőkkel, ha elmaradnak az idén a bevételeik?

- Nekünk is és tanácsadó partnereinknek is tisztában kell lennünk a szektor gazdasági kitettségével: a váratlan helyzeteket sajnos mi sem tudjuk elkerülni, de fel tudunk készülni rá. Ez egy olyan alapvetés, amit nem csak értékesítési frázisként puffogtatunk az ügyfeleknek, de magunk is megtartjuk - tartalékképzés, megtakarítás, változásra való hajlandóság, és a lehetőségek felkutatása. Telefon, email, chat, videóhívás - minden eszközt bevetünk, hogy át tudjuk hidalni a személyes találkozást, mégis megmaradjon az, amiben hiszünk: tanácsadóink egyedi hozzáadott értéke.

Segítjük őket számos digitális megoldással, fejlesztéssel (például online átvilágítás, ügyfélkapus aláírás), távértékesítési lehetőséggel. Sőt most olyan úgynevezett ügyfélállomány-ápolási feladatokra is több időnk jut, mint az ügyfél-elérhetőségek pontosítása és teljes körű begyűjtése, a kedvezőbb online díjfizetési megoldásokra történő átállítás, az online szerződéskezelő bemutatása és azon ügyfeleink regisztrációja, akik eddig nem használták. Ezekkel a feladatokkal és díjazásukkal tudjuk segíteni a tanácsadóinkat, hogy a kieső bevételeiket valamennyire pótolni tudják. A szektor nagyon érdekelt a gazdasági visszaesés enyhítésében és a gyors kilábalásban, mert egy elhúzódó válság már tartós és jelentős problémát jelentene minden szereplőnek.

- Az autós biztosításokra milyen hatása van a járványnak? Sokan mondják, hogy kedvezően alakulhat a kárhányad, ez miért nem látszik a díjakon?

- Kezdetben arra számítottunk, hogy a gépjármű-használat visszaesésének következményeként a kárgyakoriságban, azaz a károk darabszámában is visszaesést tapasztalhatunk. Az elmúlt két hónapban valóban ez volt a tendencia, a közelmúltban viszont újra növekedést tapasztaltunk, és a friss adatok már az eredeti szintet közelítik. Az több tényezővel is magyarázható, hogy a kötelező felelősségbiztosítási díjakon miért nem látszik ez az ideiglenes csökkenés. Az egyik ilyen tényező a kötelező felelősségbiztosítás árazási folyamata. Ilyenkor a biztosítók több év adatait elemezve, az átlagos kockázat alapján alkotnak meg egy tarifát - 2 hónap enyhülő visszaesése nem jelent olyan nagy kiugrást, hogy arra azonnali díjcsökkentéssel reagáljon a piac.

A másik jelenség, amelyet már egy ideje tapasztalunk, a javítási költségek és az alkatrészárak folyamatosan növekedése, melynek eredményeként az átlagos kárkifizetés is növekszik, és a díjak csökkentése ellen hat. A casco esetében elmondható, hogy mivel nem kötelező termékről van szó, és drágább is a kötelezőnél, így növekszik a díj-nemfizetés valószínűsége. Azaz azoknál az ügyfeleknél, akiknek az anyagi helyzete romlik, előfordulhat, hogy a casco befizetését abbahagyják. Természetesen a casco-piac nagyon érzékenyen reagál a gépjármű-üzembehelyezések alakulására, amiben az utóbbi időben már egyértelmű visszaesés látható.

- Egyre több az online, személyes kontaktus nélküli kárrendezés, az ügyfelek anyagi helyzete pedig romlik. Lehet-e arra számítani, hogy ilyen helyzetben megszaporodnak a biztosítási csalások?

- Tapasztalataink szerint a visszaélések száma megnőhet egy erős gazdasági visszaesés során. A csalások számában bekövetkező esetleges növekedésben rejlő kockázatot folyamatos monitorozással, csaláselemző rendszerünk fejlesztésével kezeljük: a gépjármű-károknál a gépjárműbe épített számítógép adatainak elemzését kötelezővé tettük, vagyonkároknál az új vállalkozói szerződéseket nagyobb arányban szemlézzük, illetve a szemle nélküli kárrendezések esetében a videós kárrendezést részesítjük előnyben. Egy ideje már a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is felhasználjuk a csalásfelderítésben. Ugyanakkor bízunk az ügyfeleinkben és folyamatosan arra törekszünk, hogy a speciális helyzetre való tekintettel meghozott óvintézkedéseink számukra is előnyösek legyenek, és hogy segítségükkel gördülékenyen dolgozhassunk ebben az időszakban is. Több olyan megoldásunk van, amelyeket korábban vezettünk be a kárrendezési területen, és ebben a járványidőszakban is kiválóan működtek, amit egyértelműen jeleznek a tovább növekvő ügyfél-elégedettségi mérőszámaink.

- A mezőgazdaság is küzd problémákkal, ott milyen évet várnak a biztosítók?

- Nagyobb cégek esetében az elsődleges nehézséget az input anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, palánták) időben történő kiszállítása és a napi munkák összehangolása jelenti. A vírus megjelenése azon termelőknél még fenyegetőbb, ahol nagy a kézileg végzett munka aránya. A piacokat jelenleg bizonytalanság jellemzi, a nemzetközi piacokon történő értékesítés is problémákba ütközhet, a felvásárlási árak megváltozhatnak. A mezőgazdasági termelők bevételeit a tőzsdei árak alakulása is nagyban befolyásolja. Mivel a gazdák megélhetése múlik a termelésen és a termények értékesítésén, kénytelenek megművelni a földjüket. A jég vagy a vihar azonban nem foglalkozik a felvásárlási árakkal vagy a vírus terjedésével, ez a kockázat továbbra is fennáll, a gazdák tehát továbbra is érdekeltek abban, hogy megkössék növénybiztosításukat. Jelenleg alapvetően a meglévő szerződés állománnyal számolunk, de számítunk esetlegesen a piaci felvásárlási árak változása vagy a piac bizonytalansága miatt bekövetkező díjcsökkenés lehetőségére is.