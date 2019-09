Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

MNB: a lakáshitelek 60 százaléka kockázatos lehet

Az új lakáshitelek már fix kamatozásúak, de a teljes állomány 60 százaléka még változó kamatozású hitel, amelynek vannak kockázatai - mondja az MNB. A nyugdíjpénztárak példásan működnek, a biztosítók viszont nem mindig az igényeknek megfelelő terméket adják el a fogyasztóknak.

A hitelek szerkezete egészségesebb lett a rögzített kamatozású hitelek térnyerése miatt - mondta Szeniczey Gergő, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója a jegybank pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentését bemutatva. A biztosítási piacon az igény alapú értékesítés tette fogyasztóbarátabbá a piacot. A tőkepiacokon pedig a magas tőkeáttételű devizaügyletek korlátozása a lakossági piacon enyhítette a kockázatokat.

Kockázatosak a változó kamatozású hitelek

Az új lakáshitelek 97 százalékát már fix kamatozással veszik fel az ügyfelek - számolt be Freisleben Vilmos, a jegybank igazgatója. Azoknál az ügyfeleknél viszont, akik korábban vettek fel lakáshitelt, még mindig 60 százalék a változó kamatozású hitelek aránya, őket a bankoknak tájékoztatniuk kell a kockázatokról, és ajánlatot is kapnak a hitelek fix kamatozásúra történő átváltásával kapcsolatban.

A nemteljesítő jelzáloghitel-állomány a bankoknál jelentősen csökkent, de sok hitel átkerült a követeléskezelőkhöz. Vannak ügyfelek, akik olyan településen élnek, ahol az ingatlanok ára nem emelkedett, ők nehéz helyzetben lehetnek. A magáncsőd intézménye sem vált népszerűvé, ami szintén probléma lehet, a jegybank a magáncsőd ismertebbé tételét és egyszerűsítését javasolná. Az MNB ajánlást írt elő a követeléskezelők számára, de a legjobb megoldás az lenne, ha törvényben szabályoznák az ilyen cégek működését - mondta Freisleben. Vannak már olyan ügyfelek, akik a tájékoztató levelet megkapták, és fixesítették a hitelüket.

Még mindig előfordul, hogy hiányzik a teljes hiteldíjmutató (thm) feltüntetése vagy elmarad a reprezentatív minta. Ilyenkor előfordulhat az is, hogy a thm túl magas. A kézizálog-tevékenységnél is előfordultak hiányosságok, nem volt például megfelelő a tájékoztatás, emiatt a jegybank ajánlást adott ki a kézizálog tevékenységre vonatkozóan is.

Fairek a bankok

A fair banki szabályok betartását is vizsgálta az MNB, 16-ból 15 intézménynél talált is hibát, de ezek nem voltak súlyosak, így összesen mindössze 13,65 millió forintnyi büntetést rótt ki a cégekre a jegybank. A pénzügyi cégek általában maguktól visszafizetik a többletként felszámított díjakat az ügyfeleknek.

Kockázatos terméknek tartja még az MNB a hibrid hitelkártya-termékeket, amelyek a hitelkártyát kombinálják az áruhitellel vagy személyi hitellel, ezeknél fontos hogy ne legyen hiányos a tájékoztatás, az MNB ezt fokozottan figyeli majd. A fintech cégekkel kapcsolatban is lát kockázatokat az MNB, ezek között ugyanis sok határon átnyúló tevékenységet végez, és nem mindegy, hogy a fogyasztónak, ha panasza van, Magyarországon vagy külföldön kell intézkednie.

Igényalapú értékesítés

A biztosítási piacon számos jogszabályi változás volt az elmúlt időszakban, az ezeknek való megfelelés áll a piaci szereplők vizsgálatának középpontjában. A jegybank vizsgálja, valóban igény alapú-e az értékesítés, tényleg olyan időtávú szerződést kötnek, amilyet az ügyfél szeretne, vagy valóban nyugdíjcélra optimalizálták-e a biztosítást. A sablonleveleket is ellenőrzi a jegybank, előfordult ugyanis, hogy nem tájékoztatták a klienseket arról, hogyan lehet a szerződéseket felmondani.

Egyre nagyobb teret nyernek az online igényfelmérők, ezekre a fejlesztésekre az intézmények komoly hangsúlyt fektetnek, de az egyedi igények így nem biztos, hogy rögzíthetők. A tájékoztatás során a biztosítók az elektronikus kapcsolattartásra törekszenek, de előfordul, hogy a kapcsolattartás nem működik, mert az ügyfelek rossz email-címet adtak meg - mondta Freisleben. A fogyasztók világában a papír alapú szerződések elektronikus formátumúvá válása is kockázatokkal jár, sok fogyasztó könnyebben megköti az ilyen szerződéseket megfelelő átolvasás nélkül.

A pénztárak jól működnek, a panaszok száma elenyésző. Tavaly a jegybank kidolgozott egy korrigált mutatószámot, amely megmutatja a tagoknak, mekkora költséggel működik az intézmény.

Kevesebb tőkepiaci panasz

A panaszok száma ebben a szektorban csökkent. Fontos változás a MiFID II bevezetése, az MNB ezt támogató felügyeléssel segítette, vagyis konzultált az intézményekkel az implementálása során. Fontos szigorítás az európai értékpapírfelügyelet (ESMA) által előírt szigorítások bevezetése az úgynevezett CFD-ügyleteknél, illetve az úgynevezett bináris opciók betiltása, ezek ugyanis fokozottan kockázatos ügyeletek.

Az ingatlanalapokkal kapcsolatban is voltak változások, az MNB kiadott egy ajánlást, amelyben egyebek mellett minimum 180 napra hosszabbította meg a befektetési jegyek visszaváltását. Korábban az alapok jellemzően három nappal a megbízás után már kifizették a befektetési jegyek árát az ügyfeleknek.