Nagy ajándékot kapnak az RTL-től a Telenorosok

A Telenor MyTV az RTL Most+ platform első partnere - számol be a hírről a DTV News, amely szerint sok exkluzív funkciót érhetnek majd el a szolgáltató érintett ügyfelei.

Az RTL Most+ többek között HD, a későbbiekben pedig FullHD felbontású videót, Chromecast támogatást, valamint kizárólag ezen a felületen elérhető, exkluzív tartalmat is kínál. A hagyományos RTL Most-hoz képest a felhasználók kevesebb reklámmal találkozhatnak, ugyanakkor a sorozatokat és filmeket hosszabb ideig nézhetik vissza. Emellett az érdeklődők az RTL Magyarország csatornáinak lineáris, élő adását is elérhetik az RTL Most+ felületen keresztül. Az új platformot elsőként a Telenor vezeti be Magyarországon - írja a portál arról, hogy a Telenor MyTV platformon pontosan mit is élvezhetnek majd a felhasználók.

A mobilszolgáltatás ügyfelei várhatóan 2019 negyedik negyedévétől élvezhetik az RTL Most+ plusz funkcióit.

