Nagy ötlettel állt elő Hosszú Katinka

Továbbra is zajlik az élet Hosszú Katinka körül. Most újabb meglepő ötlettel állt elő a sportoló - számolt be a Bors.

Új tervéről beszélt a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka: dokumentumfilmet szeretne forgatni az életéről. Az Iron Lady ugyanis úgy gondolja, a mozival több emberhez juthatna el, mint egy könyvvel - írta a napilap.

A háromszoros olimpiai bajnok nem tört össze a válástól, sőt új mesterével, Petrov Árpáddal is sikeres, míg az üzleti életben is tovább bontogatja szárnyait, ugyanis klubtulajdonosként beszállt az új úszóligába, az ISL sorozatba, melynek ötlete az ukrán milliárdos, Konsztantyin Grigorisin fejéből pattant ki.

A dokumentumfilm a tervek szerint több helyszínen játszódna, hiszen a bajnoknő sokat utazik. A legtöbb kockát itthon vennék fel, ezért magyar stábbal tervez dolgozni, de jelentős szerepet kapna Los Angeles is, ahová egyetemre járt.