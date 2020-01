Nagy változás előtt áll a csomagszállítás

Az e-kereskedelem robbanásszerű növekedésével nem minden csomagszállítási mód lesz képes megbirkózni. Elképzelhető, hogy azok sem, amelyek most még ennek a piacnak a legnagyobb szeletét hasítják ki. Hogy az élőerős futárszolgálat, a drónos szállítás , az önvezető autók, az átvevőpontos vagy a csomagautomatás megoldás marad életben arról Bengyel Ádámot, a Foxpost Zrt. vezerigazgatóját kérdeztük.

Lehet, hogy nem a legjobb felütés megkérdezni a legnagyobb magyar csomagautomata-szolgáltató vezetőjét, hogy melyik kézbesítési módot tartja a legversenyképesebbnek, azonban ha az iparág jövőjéről beszélgetünk, akkor ez megkerülhetetlen.

Ez nem elfogultság kérdése. Egyszerűen végig kell gondolni, hogy már most 2020-ban, amikor az e-kereskedelem volumene a teljese kikereskedelemen belül még csak 6 százalékot tesz ki, milyen kihívásokkal szembesülnek az egyes szállítási módok és mik lehetnek a korlátaik.



Vegyük például a futárszolgálatot.

A futárszolgálat kétségkívül egy nagyon kényelmes megoldás, hiszen a csomagért egy lépést sem kell tenni. Hátrányaként leginkább a rugalmatlanságot lehet említeni, amikor például 2-3 órás időintervallumot adnak meg a szállításra.



A munkahelyre is lehet kérni a csomagot.

Még. Nem egy olyan irodaház-üzemeltetőt ismerek, aki véget szeretne vetni annak a gyakorlatnak, hogy a dolgozók a magánjellegű küldeményeiket is a munkahelyükre kérjék. A biztonsági szolgálattól nem lehet elvárni, hogy futárok tucatjait léptessék be óránként, ráadásul nő az esélye annak is, hogy illetéktelenek jutnak be az épületbe. Továbbmegyek: nem csak a csomag, de már az ételfutárok nagy száma miatt is panaszkodnak sokan.

Az, hogy hova érkezzen a csomag, csak a probléma egyik része. A magyarok ahhoz szoktak, hogy egy online rendelés után a szállítás ingyenes. Meggyőződésem, hogy olyan bérszínvonalon, vagy akár olyan állapotú járműállománnyal, mint ami az élőerős csomagszállítási szektort jellemzi nem lehet fenntartható módon üzletet vinni. A komoly áremelést csak rövid ideig lehet elodázni.





Ha van terület, ahol a drónok átvehetik az emberek munkáját, akkor az a csomagszállítás. Ha ez a jövő, akkor az említett problémák elillannak.

Már most is több tízmillió csomagot kézbesítenek minden évben Magyarországon. Milyen drónforgalom mellett lehet ezt az igényt kielégíteni? Nem vitatom, hogy nagy teherbírású drónok évek múlva képesek lehetnek bizonyos szállítási munkákat elvégezni, de életszerűbb, ha ezekre inkább csak a rendszer kiegészítő elemeiként tekintünk.

Ha már a jövőről beszélünk, akkor leginkább az önvezető autókat említeném, mint lehetséges szállítóeszközöket, amelyek kiválthatják az élőerőt.



Mi a helyzet a csomagpontokkal?

A csomagpontok ugyanazt a rugalmasságot kínálják az átvételnél, mint az automaták és ez most, a jelenlegi szállítási volumennél fenntartható. Csakhogy ezek a pontok emberi munkaerőt igényelnek nem csak a logisztikánál, hanem az átvételnél és kiadásnál is, ha kétszer annyi terméket rendelnek az emberek, akkor a munkaerőigény is emelkedik.

Nagyon kényelmes, hogy sok átvevőpont működik például benzinkutakon, de nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy lássuk: a forgalom növekedése már az alaptevékenységet fogja zavarni. Arról nem beszélve, hogy ezeknek a pontoknak is véges az alapterülete. A frekventált, belvárosi körzetekben - ahol a legnagyobb igény mutatkozik a csomagátvételre - pedig nem olyan könnyű raktárral kiegészített átvevőpontot létesíteni.

A végén csak eljutottunk oda, hogy a csomagautomata a legjobb megoldás.

Az biztos, hogy azok miatt a munkaerőpiaci, technológiai és növekedésbeli kihívások miatt, amelyek más kézbesítési módokat terhelnek, nekünk nem kell aggódnunk. A Foxpost cégcsoport jelenleg 56 fővel működik. A cégek a könyvelésen kívül semmit sem szerveznek ki, minden kolléga - a futárokat is beleértve - bejelentve dolgozik. Extra munkaerőre csak az ünnepi időszakban van szükség.

A csomagautomatáknál a növekedésnek sincsenek komoly korlátai. Ha egy kedvelt helyszínen nem tudunk több rekeszt telepíteni, akkor keresünk szabad területet a környéken. Jó példa erre a Nyugati tér vonzáskörzete, ahol a nagy forgalmú, bevásárlóközponti egységünktől pár száz méterre két másik automatát helyeztünk el. Ráadásul ide kedvezőbb áron lehet kérni a csomagot.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a futárszolgálatok szén-dioxid-kibocsátása ötszöröse is lehet a csomagautomatás megoldásnak. A Foxpostnál ezt folyamatosan mérjük és ahogy egyre nő a forgalom és egyre hatékonyabban tudjuk a szállítást megszervezni, az egységnyi kibocsátásunk is folyamatosan csökken.



Volt már olyan, hogy le kellett szerelni egy automatát, mert nem volt forgalma?

Igen, volt automatánk például az Aréna Plázában, de nagyon alacsony volt a kihasználtsága. Ezzel szemben, a közeli Récsei Centerben lévő egységünk nagyon népszerű. Ez leginkább azon múlik, hogy az emberek mennyire tudják beilleszteni a csomagfeladást vagy átvételt a napi rutinjukba. Nem véletlen, hogy az automaták többsége valamilyen élelmiszerbolt mellett található.



Kik használják jellemzően a csomagautomatákat?

Mi alapvetően városi szolgáltató vagyunk, bár a használóink 20 százaléka a falvakból érkezik, akik útbaejtenek valamilyen városi helyszínt. Mivel nagyon egyszerű a termékvisszaküldés, különösen azok kaptak rá, akik ruházati cikkeket rendelnek rendszeresen, hiszen felpróbálják és ha nem jó, már mehet is vissza a feladónak.

A szolgáltatás egyébként messze nem csak azoknak szól, akik az online rendelt terméküket szeretnék kiszállíttatni. Egyre nagyobb azoknak a köre, akik például a távolabb élő rokonaiknak küldenek valamit az automatán keresztül.

Voltak extrém esetek?

A kedvenc reklamációm, amikor az ügyfél feladott egy tálca tojást, majd jelezte, hogy a termék sérült. Azonban nem a tojások héja tört össze - ahogy arra a legtöbben gondolnának -, hanem a rázkódás miatt már nem tudták kikelteni belőlük a kiscsirkéket. Mint kiderült, ezek egy ritka baromfifajta tojásai voltak.

Volt, aki aranyhalat adott fel nejlonzacskóban. Miután kollégáink kivették a rekeszből az automatába szánt küldeményt inkább személyesen kézbesítették a címzettnek.

Mi a helyzet a pénzküldéssel?

Az általános szerződési feltételeink szerint pénzt nem lehet küldeni, ellenőrizni azonban ennek betartását nem tudjuk.

A Foxpost 2014-ben indult és az első éveket megsokszorozódó bevétel és érthetően folyamatos veszteség jellemezte. Mikor fordulhat nyereségbe egy ilyen szolgáltatás?

A cég egymilliárdos kezdőtőkével indult, amelynek mintegy harmadát vitte el az automatatelepítés, egy másik nagy részét pedig a logisztika megszervezése. Az indulás óta egyébként a kollégáink bére is 50-60 százalékkal emelkedett.

A Foxpost 2019-re elérte a milliárdos árbevételt és - bár veszteséggel számoltunk - a működésünk nullszaldós lett. A bővítést természetesen folytatjuk, a következő két évben 100 automatát fogunk még telepíteni.

