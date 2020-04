Nehéz helyzetbe kerültek a borászok is - így próbálnak úrrá lenni a bajon

Elindult a „Palackposta 2020”, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) és az Agrármarketing Centrum (AMC) közös borpromóciós kampánya, amely az online termelői borrendelést népszerűsíti a fogyasztók felé.

A koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozások a bortermelőket is nehéz helyzetbe hozták. A borok értékesítéséhez új megközelítésre és alternatív platformok bevonására van szükség. A kijárási korlátozás betartása mellett a fogyasztóknak is nehezebb biztonságosan hozzájutni a kívánt termékekhez.

A bor esetében az online vásárlás ezidáig kevésbé volt elterjedt a fogyasztók körében. Ezt kívánja ellensúlyozni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT), mely kezdeményezéshez csatlakozott az Agrármarketing Centrum (AMC). A "Palackposta 2020" kampány célja, hogy arra ösztönözze a fogyasztókat, hogy közvetlenül a hazai termelőktől rendeljenek bort, akik továbbra is a legjobb minőségről gondoskodnak és házhoz is szállítják a rendelt tételeket.

Kovács Zita, a HNT elnökségi tagja szerint a járványügyi veszélyhelyzet a szőlő-bor ágazatra is nagyon komoly hatást gyakorol, amelynek már érzik a hatását itt a pincékben is. A HNT most induló borpromóciójának - a "Palackposta 2020"-nak - a legfőbb üzenete és célja, hogy a bort szerető és fogyasztó közönség közvetlenül a termelőtől, a borászatoktól tudjon bort vásárolni, úgy, hogy közben ki sem mozdul a most legbiztonságosabb közegéből, az otthonából. A kampány azonban jóval többről szól, mint vásárlásösztönzésről. Fontos kiemelni ebben a helyzetben a bor egészségre gyakorolt pozitív, jótékony hatását is. Kovács Zita személy szerint nagyon bízik benne, hogy ezzel az akcióval a fogyasztók minél több magyar borászt ismernek meg boraikon keresztül és mindenkiben erősödik a nemzeti identitástudat ezen a területen is.

Légli Ottó, a szakmaközi szervezet elnöke az Unger and Partners brand management ügynökséget bízta meg a kampány megtervezésével és irányításával, együttműködésben az Akció BTL Reklámügynökséggel. A kivitelezésre az alapgondolat megszületésétől összesen 1 hét állt rendelkezésre. A rövid időintervallumban született meg a kampány teljes koncepciója, stratégiája. A kezdeményezés népszerűsítéséhez egy promóciós videó is készült olyan borászok szereplésével, mint Kovács Zita, Miklós Csaba, Frittmann Péter és Konyári Borbála. A www.palackposta2020.hu weboldalon kereshető a házhozszállítást vállaló termelők listája.