Nem bírnak a veszélyes baktériumokkal Fehérváron

A Mol Fehérvár stadionjában nem tudták még kiirtani az antibiotikum-rezisztens baktériumokat, amelyek megtelepedtek az épület ivóvízhálózatában. Így az Európa Liga-selejtező harmadik fordulójában is Felcsúton játszik majd a focicsapat.

Szabó Dániel , 2019. július 20. szombat, 19:44 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor

Még júniusban írta meg a Napi.hu, hogy veszélyes, nehezen kiirtható kórházi szuperbaktérium, a pseudomonas aeruginosa telepedett meg a 14,65 milliárd forintos tavaly novemberben átadott új Sóstó-aréna vízvezetékeiben. A kórokozó tisztázatlan körülmények között került a hálózatba, a sejtések szerint a lakossági szennyvíz keveredhetett valahogy az ivóvíz-ellátásba.

Emiatt a csapat már albérletbe szorult, és az első EL-selejtezőt a miniszterelnök szülőfalujában, a Pancho Arénában játszottak.

Most pedig az Index azt írja, hogy a Vaduz elleni Európa Liga-meccset is kénytelenek Felcsútra vinni. Megfeszített munkával sem sikerült kiirtani a kórokozókat, ami nem meglepő, mert a klórral szemben is ellenálló.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az NB I.-ben, az augusztus negyediki első fordulóban az újonc Kaposvár ellen játszhat-e hazai pályán az előző bajnokság ezüstérmese. Mivel a Felcsút idegenben kezdi a szezont, akár akkor is a Pancho Stadionban léphet fel a Fehérvár - írja a portál.