Novák: visszatér az idősek vásárlási sávja

A vásárlási idősáv bevezetését javasolták az Idősek Tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn, a tanácskozás után a közmédiával.

"A legfontosabb a veszélyeztetett korosztály védelme és ennek érdekében segítenünk kell egymást a mindennapokban úgy, hogy a generációk közötti együttműködés gördülékeny legyen. Az Idősek Tanácsa véleményét meghallgatva azzal a javaslattal élünk miniszterelnök úr felé, hogy újra legyen egy kizárólag az idősek számára elérhető vásárlási sáv. Figyelembe véve a tavaszi tapasztalatokat a hétköznapokon ez nagy segítség lenne számukra" - írja Facebook-bejegyzésében Novák Katalin családügyekért felelős tárcanélküli miniszter.

A javaslat szerint az idősek vásárlási idősávja háromról egy-két órára csökkenne, valamint csak hétköznapokon és olyan időpontban lenne, amikor amúgy is kicsi a boltok forgalma. Fontos az is, hogy az idősek a nekik fenntartott időn kívül is, bármikor szabadon vásárolhassanak - ismertette a miniszter a javaslatot.

A tavaszi korlátozások alatt ez nem így volt: vagy a 65 évnél idősebbek, vagy a fiatalabbak vásárolhattak. Akkor a boltosok az időseknek fenntartott sáv alatti időszak forgalmának visszaeséséről számoltak be.

