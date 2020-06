Nyugdíjszámítás: rossz hírt kaptak a katások

Kevesebbet adóznak, de a nyugdíjuk is sovány lesz az egyéni vállalkozóknak. Folyamatosan csökkent azoknak a száma, akiknek munkaviszonya beleszámít a nyugdíjjogosultságba, tavalyi év végén már csak 86 százalékuk volt ilyen alkalmazásban

Az utóbbi öt évben folyamatosan nőtt az egyéni vállalkozók száma Magyarországon, 2020-ban már 530 ezernél is többen választották ezt a megoldást. Számukra három adózási lehetőség biztosított: 25, 50 és 75 ezer forintos kata (kisadózók tételes adója) összeg befizetése közül választhatnak. A kedvezményes adózás azonban hosszútávon nehézségeket jelenthet: a 25 ezer forintos adóösszeget például egyáltalán nem számítják bele a nyugdíjalapba, vagyis ezek az évek a nyugdíjjárulék későbbi számításánál kárba vesznek. A másik két opció tekintetében is rendkívül alacsony a nyugdíjalapba beszámított összeg: 50 ezer forint adó után 98 100 forint, 75 ezer forint után pedig 164 ezer forint járulékalapot jelent.

Egyre kevesebb szolgálati idő

2020-ban egy katás nap csak alig több, mint 0,6 napnyi szolgálati időnek számít a majdani nyugdíjszámítás szempontjából. Tehát ha egész évben katás valaki, akkor 365 nap helyett idén csak 222 nap olyan szolgálati időt szerez, amely a nyugdíjszámítás során majd beszámítható lesz. A katá-sok helyzete az előző néhány évhez képest is tovább romlott e tekintetben, mert 2016-ban még 267 napnyi, 2017-ben 257 napnyi, 2018-ban 250 napnyi, 2019-ben 236 napnyi szolgálati időt szerezhettek.

Akik főállású egyéni vállalkozók, számukra a járványhelyzet miatt bevezetett adózás alóli mentesülés nem jelent plusz problémát, hiszen számukra ez a mentesítési időszak szolgálati időnek minősül és így a nyugdíjjárulék gond nélkül folyósítható. Viszont azok nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, akik nem főállásban katás vállalkozók.

Öngondoskodás nélkül felkopik az álluk

"A jelen takarékossága a jövőben kulcsfontosságú nyugdíjas kori jövedelemkiegészítésként szolgálhat a vállalkozók számára. Hiszen most nem csak vállalkozásuk, de saját jövőjüket is megalapozhatják a megfelelő öngondoskodással. A Nyugdíjpénztár segít abban, hogy míg álmaik kivitelezésével foglalatoskodnak, időskori terveik is nyugodt alapokra kerüljenek" - mondta Horpácsi Krisztina az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. - "Az OTP Bank Öngondoskodási Indexe alapján látszik, hogy egyre kevesebben választják a hagyományos munkavállalói formákat, a legfrissebb felmérés alapján már csak 86 százalékuk volt olyan munkaviszonyban, mely beleszámít a nyugdíjjárulékába" - tette hozzá.

Az egyéni vállalkozók folyamatosan növekvő aránya az alkalmazottak nyugdíjára is befolyással van. Mivel kisebb összeggel járulnak hozzá a nyugdíjalaphoz, nehezebbé válik az ellátási rendszer fenntartása. Amennyiben az egyéni vállalkozás és ezzel a kata népszerűsége megőrzi növekvő tendenciáját, az azt fogja jelenteni, hogy a jövőben potenciálisan még kevesebben fogják eltartani a nyugdíjas generációt. A tavalyi évben mintegy tizedét az egyéni vállalkozók tették ki és piaci szerepük az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt.



