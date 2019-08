Óriási kiköltekezésbe kezd a rendőrség

Több mint 8 milliárd forintot költ el a rendőrség száz Audi A3-asra, repeszálló biztonsági leplekre és egy budaörsi ikerházra. Hogy mire a nagy költekezés a Készenléti Rendőrségnél, a Népszava cikke szerint nem tudni, de Áder Jánost is védik majd belőle.

Budaörsön egy még most is épülő Szalonka utcai házát veszi meg az ORFK egy a - Népszava által kiszúrt szerződés szerint -, amelyet a a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közel 75 millió forintért vásárolt meg. Egy helyi asszony szerint szolgálati lakás lesz egy vidékről érkező rendőrségi vezetőnek.

Viszont nem ez az egyetlen nagyobb kiadás a rendőrség szerződései között a lap szerint: vásárolnak még a Készenléti Rendőrségnek 100 darab Audi A3-ast is, melyet az állami közbeszerzések rendszeres győztese, a Porsche Hungária Kft. adhat át lízingbe. 50 autót november végéig, 50-et pedig 2024-ig szereznek be, az ügylet pedig 429,4 millióba kerül majd.

A rendőrség idén április és november között 450 ©koda Octaviát vásárolna, további 450 darabot pedig 2019 és 2024 között lízingelne a Porsche Hungáriától és a Porsche Lízing Szolgáltató Kft.-től, amivel összesen 4,32 milliárdos forintra ugrik az autóüzlet végösszege. (Nem rég egyébként döntöttek már új rendőrautók beszerzéséről.)

Érdekes tétel még, hogy 12,2 millió forintért vásárolt 20 darab lövedékálló lepelt is a Tactical Kft.-től. A termék ellenáll a 9 milliméteres lövedékeknek és gránáttámadásoknak is. Erről azt sejti a lap, hogy mivel az Áder János védelmét ellátó Köztársasági Elnöki Őrség (KEŐ) is a készenlétiekhez tartozik, valószínűsíthető, hogy az elnök testőrgárdája is kap a golyóálló szövetből.

A készenlétisek 787 millió forintos egyedi szerződést kötöttek "ESC támogatás és MS migráció" kóddal az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó WSH Kft.-vel 1,9 milliárd forintra, valamint 1,4 milliárdért vásárolnak helikopteres hőkamerákat. A Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel pedig 1,1 milliárdra szerződtek, igaz ez állami informatikai cég. Az összesítés alapján csak ezekre a tételekre 8,2 milliárdot költ az ORFK.