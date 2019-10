Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Patinás céggel bővül Mészáros Lőrinc agrárvállalkozása

Megvásárolja a Gödöllői Tangazdaság Zrt.-t a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt., a jelenleg 38 ezer hektáron gazdálkodó társaság ezzel a bővüléssel is üzletágainak egy éve bejelentett stratégiai fejlesztését kívánja tovább erősíteni.

A Talentis Agro Zrt. adásvételi szerződést kötött a több agrárérdekeltséget is összefogó Kartali Vagyonkezelő Zrt. teljes részvénycsomagjára, köztük a több mint fél évszázados szakmai múltra visszatekintő Gödöllői Tangazdaság Zrt.-re. A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően a vállalatcsoportba szervezett Talentis Agro Holding mezőgazdasági és élelmiszeripari portfóliója további, stratégiai értékű elemekkel bővül - hívta fel a figyelmet Csák Gyula, a Talentis Agro Zrt. operatív vezérigazgatója.

A Gödöllői Tangazdaság Zrt. Kartal és Hatvan térségében, integrációval együtt több mint 4500 hektáros birtoktesten folytat növénytermesztést, amelyből 323 hektár gyümölcsös művelési ágba sorolt. A tangazdasághoz tartozik az észak-kelet magyarországi régió egyik legfontosabb kalászos vetőmagüzeme, amely a vetőmag-feldolgozáson túl ömlesztett és készáru raktárakkal is rendelkezik, valamint saját laboratóriumot üzemeltet. A gyümölcsös ültetvények mellett helyezkedik el a korszerű, egyidejűleg több mint 600 tonna gyümölcsöt befogadni képes hűtőház, ahol a friss gyümölcs feldolgozásához szükséges infrastruktúra elő van készítve. Az ország legnagyobb, tradicionális érlelési és párlási technológiával is működő pálinkafőző üzemében készítik a pálinkát. Korszerű tejelő tehenészetet is működtetnek, amelynek kapacitása jelenleg 750 tehén és szaporulata.

A Talentis Agro Zrt. száz százalékban magyar tulajdonú mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatcsoport, ahol szántóföldi növénytermesztéssel és állattartással foglalkoznak - mutatott rá Makai Szabolcs, a társaság stratégiai vezérigazgatója. A két tulajdonos Mészáros Lőrinc, az ország 2. legvagyonosabb embere A 100 leggazdagabb 2019 című kiadvány rangsora szerint, társa pedig saját felesége. Tavaly a vállalat mindössze 18,75 millió forintos árbevétel mellett 33,2 millió forintos veszteséget termelt a Céginfo.hu adatai szerint.

A mezőgazdasági vállalat állattartás igényein túli növénytermesztésének kapacitásainak jelentős része a vetőmagtermesztés, illetve az élelmiszeripari feldolgozás körében hasznosul. Állattenyésztési divíziójuk a tejelőszarvasmarha-ágazat, amelynek 6000 szarvasmarhára alapozott állománya kiváló genetikai és termelési képességekkel bír, és a sertésüzletág, ahol fehérsertés és mangalicatelepeik közel 53 ezer sertés befogadására alkalmasak. A divíziók alappillére a tojótyúktartás és árutojás-termelés is - hangzott el a bejelentésen.