Puccos épületet húz fel az önkormányzat a Magyar Postának Budapest mellett

Új posta épülhet Gyálon: ezt már a Magyar Posta is jóváhagyta és a képviselő-testület is zöld utat szavazott a beruházásnak. A jelenlegi létesítmény mára korszerűtlenné vált és egyre nehezebben tudja kiszolgálni az utóbbi évtizedek alatt megváltozott igényeket - olvasható Gyál portálján

A közbeszerzési eljárás győzteseként a tanulmányterveket az ABMT stúdió készítette. Munkájuk során figyelembe vették, hogy az új épület egy folyamatosan fejlődő város vele együtt fejlődő igényeit tökéletesen kiszolgálja, mindemellett esztétikailag is egy meghatározó eleme legyen a városnak - írja az önkormányzati portál.

A funkcionális belső kialakításnak köszönhetően gyorsabbá válhat a kiszolgálás, ezzel csökken a várakozási idő. Az egyszintes, 432 négyzetméter nettó alapterületű épületet akadálymentesre alakítják.

Az új épületkomplexum és annak környezete új közösségi teret hozhat létre a városban, amelyben akár több üzlethelyiség is helyet kaphat mintegy 110 négyzetméter alapterületen. A beruházáshoz kapcsolódóan járdák, zöldfelületek, kerékpártárolók, és közel 40 darab új parkoló is létesül. A beruházás teljes egészében önkormányzati forrásokból valósul meg, és önkormányzati tulajdonban is marad.

A tervek szerint a Magyar Posta bérelni fogja az épületet. Az üzlethelyiségeket is bérleti konstrukcióban kívánja hasznosítani az önkormányzat. A postával folytatott tárgyalások után kezdődhetnek az engedélyes-, a kiviteli tervek készítése, majd a pályáztatás után maga az építési munka. A fiók jelenlegi épülete a Magyar Posta tulajdona, felhasználásáról a későbbiekben lehet döntés. Pápai Mihály polgármester szerint még korai lenne a megépítés időpontjáról nyilatkozni, ugyanis jelenleg is zajlanak a tárgyalások.

Másutt az épületek bérlése is gondot okoz

A Napi.hu tavaly októberben megírta, hogy régóta tervezett bezárási hullám söpörhet végig az önkormányzati választások után a kispostákon. Mintegy 300 postai hivatalra kerülhet lakat szakszervezeti forrásunk szerint, ám ezt az állami társaság akkor cáfolta. A kistelepüléseken az lehet a gond, hogy a tényleges postai tevékenység valójában nagyon alacsony, vagyis a hatékonyságban vannak hiányosságok. Például napi átlag 5 óra kihasználatlan kapacitás figyelhető meg érintett postakörben

Ehhez képest a cég januárban döntött arról, Szentendrén és a budapesti Etele téren a kispostákat véglegesen bezárják, mert az ingatlanok tulajdonosai felmondták a bérleti szerződést.