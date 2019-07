Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rejtett veszélyre figyelmeztetik a használtautó-vásárlókat - tízezreket érint

A használtautó-vásárlók sokat költhetnek egy benzines motor nyavalyáira, akár még többet is egy beteg dízel talpra állítására. Ám az autó alatt is van egy alkatrész, amelynek elrozsdásodása nemcsak a szervizszámlán hagy nyomot, de a műszaki vizsgán is bukásra ítélheti az autót - figyelmeztet a vezess.hu.

Egy használt autó átnézésekor nem elég a festékréteg vastagságát mérő műszerrel felszerelkezni. A kívül érintetlennek és rozsdamentesnek tűnő autók alul fájó meglepetéseket tartogathatnak. A hátsó hossztartó nyúlványok és az alváz korróziója mellett ilyen probléma a motor alatti segédkeret, népies nevén bölcső rozsdásodása is - olvasható a portálon.

A segédkeretek pont azért korrodálnak, amiért a futóműben a lengőkarok is. Rozsdásodás elleni védelmük hiányzik vagy felszínes, mert így kevesebbe kerül az autógyártónak és a költségek szorításában az alapanyaguk is olcsó acéllemez, ami véletlenül sem az örökkévalóságnak készül.

A bölcsőket többnyire melegen sajtolják és két sajtolt elemből erősítik össze őket ponthegesztéssel. Mivel a lemezek végig sincsenek hegesztve, a két fél összeeresztésénél bejut a víz és idővel szétporlik az egész.

A gyenge alapanyag miatt szokás a segédkeretet vastagra méretezni, hogy az anyagmennyiség kompenzálja az anyagminőség korlátait. Amit ideig-óráig meg is tesz, de az átlagosan 14 éves magyarországi autóparkban már nagyon sok olyan autó van, amely túl van a védett koron.

Talán a felületkezelést elhanyagoló autógyártók abban bíztak, hogy a segédváz elég vastag anyagból van ahhoz, hogy csak az autó élettartamának végére rozsdásodjon el. De nem így lett, a segédkeretek rozsdásodása nagyon sok autón súlyos típusbetegség. Nemcsak a korrózióvédelem szempontjából eleve problémásnak tekinthető japán autókon, például Hondákon, Mazdákon, Mitsubishiken, Suzukikon, hanem a látványos barnulásban kevésbé vagy nem érintett európai autókban is.

A Mercedes-Benz W168, az A-osztály első generációja volt a leggyakoribb példaautó, amiről a bölcsőrozsdásodás kapcsán beszámoltak a vezess.hu-nak. Ez a baj különféle Mazdák és a Mitsubishik mellett sok Opelt is sújt: jellemző gond a H Astrán, az első generációs Meriván vagy a 2000-2006 közötti C Corsán. Ahogy a típus idősödésével az Alfa Romeo 159-est is.

Az átrozsdásodott segédkeret simán bukási ok a tisztességes műszaki vizsgákon. A vizsgabiztosnak elég megkalapálni a bölcsőt az autón és ha nem érces pengéssel pattintja vissza a kalapácsot, hanem horpad meg morzsolódik, akkor az autó megbukott és mehetett bölcsőcserére az újabb próbálkozás előtt.



Gyári új alkatrésszel a bölcsőcsere költsége az autó értékének aránytalanul nagy részét tenné ki. Marad a bontott. Szerencsére van elég autó a bontókban, amelyekből kinyerhető egy még évekig használható alkatrész.

Segédkeretek ára Gyári új Bontott Alfa Romeo 159 365 000 Ft 50 000 Ft Ford Focus II 223 000 Ft 35 000 Ft Opel Meriva A 204 000 Ft 25-30 000 Ft

Forrás: Vezess.hu

Tehát ha használt autót keres és nincs mód műhelyben megemelni az autót vagy aknából alánézni, feküdjön be a kocsi alá és nézze meg jó alaposan, milyen állapotban van a motor alatti segédkeret - tanácsolja a portál. Legyenek gyanakvóak, ha frissen feketére fújt segédalvázzal találkoznak, lehet, hogy a dukkózás alatti fémen átmegy a csavarhúzó vagy kalapálásra engedni fog.