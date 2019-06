Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rezisztens baktériumos víz folyik a Vidi új stadionjának csapjaiból

Erős antibiotikum-rezisztens baktérium telepedett meg a Mol Fehérvár FC tavaly év végén átadott új stadionjában. Hivatalosan nem közölték, hogyan kerültek a vízvezetékrendszerbe a kórokozók, de lapunk több elméletet is hallott. A fertőtlenítést az üzemeltető már megkezdte.

Szabó Dániel , 2019. június 25. kedd, 19:21 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor - A Mol Aréna Sóstó futballstadion avatóünnepsége tavaly novemberben.

Konkrétan fekália folyik a csapból a Vidinél - ezzel a felütéssel jutott el a Napi.hu-hoz a hír, hogy fertőzött a csapvíz a tavaly november 21-én átadott Mol Aréna Sóstó stadionjában. A Garancsi István milliárdos nagyvállalkozó birtokolta Mol Fehérvár FC pályáján azonban nem folyik zavaros barnás víz a csapból, az ingatlan üzemeltetőjének válasza alapján erősen eltúlzott volt a lapunkhoz érkezett beszámoló.

"A szokásos rutinellenőrzéskor derült ki, hogy a létesítmény ivóvíz-hálózatának egy részében egy baktérium, a pseudomonas aeruginosa jelenlétét mutatták ki a mérések. Üzemeltetőként - a hatóságokkal egyeztetve - a létesítmény folyamatos üzemelése mellett a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettük" - erősítette meg lapunknak a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., hogy valóban probléma van az épületben a csapvízzel.

Az említett pseudomonas aeruginosa alapvetően egy kórházi baktérium, rezisztens sok gyakran használt antibiotikumra és a legmostohább körülményeket is jól viseli. Elpusztítása azért nehézkes, mert mikrokolóniákat hoz létre, a telepek pedig képesek egy biofilmréteget létrehozni maguk körül, amely mind a fehérvérsejtek, mind a gyógyszerek számára nehezen hozzáférhetővé teszi a kórokozókat. Sőt még a hagyományos klórra is immunissá válhat.

Ami szerencse, mert mára kevés olyan antibiotikum maradt, amivel eredményesen kezelhető egy előrehaladott fertőzés. A leggyakrabban a tüdőt támadja meg. Emellett képes megfertőzni a vért, bőrt, csontokat, füleket, húgyutakat, szívbillentyűket is.

Nem tudni hogyan került a vízvezetékbe

"A konkrét fertőzés okait vizsgáljuk, jelenleg nincsen olyan információnk mely alapján kétséget kizáróan megállapítható volna annak eredete" - közölte a Mol Sóstó Aréna üzemeltetője. Orvosi forrásaink szerint többféleképpen is megjelenhetett a hálózatban a baktérium, mivel az cseppfertőzéssel terjed és nehezen elpusztítható. Gyakran növényeken, bomló szerves anyagokon telepszik meg, így általános tapasztalataik alapján azt valószínűsítették, hogy vagy lakossági szennyvíz került a vízellátóba, vagy a közeli székesfehérvári Sós-tóból jutott be a rohadó szerves anyag. "Az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy fertőzött vizet a nagy esőzések nyomhatták az ingatlan ivóvízhálózatába, a városban ez néha előfordulhat" - nyilatkozta egy a fehérvári viszonyokat ismerő szakértő.

Az üzemeltető válaszában is azt említette, hogy a fertőzés jelenléte vízben nem példanélküli, a létesítményhez hasonló méretű vízhálózatok esetében sem tekinthető egyedi esetnek. Megemlítette azt is, hogy a palackozott ásványvizekben is megjelenhet.

Olyannyira, hogy erre az elmúlt időszakban Magyarországon is volt már példa, bontatlan ásványvizes flakonokban bukkantak a kórokozóra: tavaly júniusban pseudomonas baktériumot mutattak ki a Lidlben kapható 1 literes Lupilu szénsavmentes, természetes ásványvízben, melyet a Mészáros Lőrinc közvetett tulajdonában lévő Vivienvíz Kft. gyártott. Akkor nem érkezett hír arról, hogy bárkinél is fertőzést váltott volna ki a kórokozó.

Még plusz időt is nyertek

A hamarosan az Európa-liga selejtezőkörében a montenegrói FK Zeta Golubovcit hazai pályán fogadó csapat arénájában egyelőre nem kell attól tartani, hogy egyáltalán nincs víz. A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. közölte, hogy a baktérium észlelése óta külső forrásból - ballonos és üveges formában - biztosítják a dolgozók és látogatók számára a vizet, illetve kézfertőtlenítő berendezéseket is kihelyeztek.

Érdekesség, hogy a montenegrói ellenfél külön kérelmet adott be az UEFA-nak, hogy bár a Vidi lenne a kiemelt csapat, amelyet megillet a hazai kezdés joga, mégis először ne Székesfehérváron kezdjék a párharcot. Az európai fociszövetség pedig - a magyar csapat honlapja szerint - engedett a Zeta Golubovci kérésének. A tisztítási munkálatok szempontjából ez most kapóra jön a csapatnak: július 11. helyett július 18-ig foglalkozhatnak a fertőtlenítési munkálatokkal, így a rivális és a szurkolók esetében is minimálisra csökken a fertőzésveszély kockázata.

Nem kérnek kártérítést

Bár rákérdeztünk, de a fenntartótól nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy terveznek-e kártérítési eljárást kezdeményezni az épület kivitelezőivel szemben. A 14,65 milliárd forintos pályát a Strabag-MML, Strabag Építő, valamint az új közbeszerzési sikercég, a Belfry PE Kft. közösen építette. Vélhetően ilyen lépésre akkor kerülhet sor, ha bizonyítást nyer, hogy a kivitelezés során elkövetett hanyagság miatt került a baktériummal szennyezett víz a stadion hálózatába.

(Levélben fordultunk a Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához, hogy a városban máshol is találkoztak-e a kórokózóval, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak megkeresésünkre.)