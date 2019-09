Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Riasztó eredményeken változtatna egy magyar cég - új útra léptetnék az iskolákat

A szövegértésben is segítséget nyújt egy magyar startup alkalmazása, amelyet ezer diák használhat az idei tanévtől. Az alaptantervben szereplő könyveket hangosan felolvassa a program, de diszlexiabarát és szótagolt verzióban is elő tudja adni a könyveket.

A mostani tanévben ezer diák tesztelheti a magyar BookR Kids startup fejlesztését a cég és az oktatásért felelős Klebelsberg Központ együttműködésének köszönhetően.

A program lényege, hogy az iskolákban kiosztott táblagépeken elérhető lesz a BookR Suli szoftver, ezen keresztül pedig az alaptantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányokból álló interaktív könyvtár. Népszerű kortárs szerzők, köztük Lackfi János és Varró Dániel művei is elérhetőek az alkalmazásban.

A "könyvek" karaktereit fiatal dizájnerek rajzolták, köztük olyan ismert szereplőket, mint Toldi, Boka vagy Steinmann, a jó tanuló. A könyvekhez nemcsak hangos felolvasás tartozik, hanem gazdagon animált illusztrációk is. A könyvek ráadásul szótagolt vagy diszlexiabarát verzióban is elérhetők.

Horváth Dorka, a BookR Kids alapító-ügyvezetője szerint azért is fontos, hogy az alkalmazás elérhetővé válik az állami iskolák egy részében, mert sok gyerek egész egyszerűen nem jut olvasnivalóhoz Magyarországon.

Könyvespolc nincs, de okostelefon minden családban van, többek között ezért is mentettük át a képernyőre az irodalmat

- mondta Horváth Dorka, aki azt is kiemelte, hogy a gyerekek a saját kódjukkal otthon is be tudnak lépni a könyvtárba.

A most induló program a szövegértésben nyújthat nagy segítséget, amire az úgynevezett PISA-felmérés alapján szükség is van: a diákok 27,5 százaléka ugyanis funkcionális analfabéta. Részben a riasztó adat miatt fejlesztette ki az BookR Suli alkalmazást a társaság.

A BookR Suli program eredményeiről - például az alkalmazásban olvasással töltött idő és a szövegértés-fejlesztő játékok hatékonyságát mutató mért adatok alapján - a Szegedi Egyetem és az ELTE tanárainak bevonásával hatástanulmány is készül.