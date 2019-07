Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Robbanás volt az ajkai erőműben

Egy hét késéssel adott ki közleményt a Bakonyi Erőmű arról, hogy egyik kazánjának szűrője felrobbant. Felelőst nem találtak azért, hogy nagy adag kormot szórtak a helyi lakosok fejére.

Komócsin Sándor , 2019. július 26. péntek, 08:25 Fotó: MTI Fotó / Bodnár Boglárka

Pénteken látványosan felrobbant a Bakonyi Erőmű egy ajkai kazánjának szűrője. A cég több napra rá tett közzé tájékoztatót, felelős nincs - írja a Népszava. Az "Elegünk van a koromból Ajkán" elnevezésű Facebook-csoportban fotókat, filmfelvételeket is megosztottak a csúnya fellegeket okádó kéményről. Szemtanúk szerint a jelenség csak néhány percig tartott.

A társaság öt napra rá, 24-én jelentetett meg először közleményt az ügyről honlapján. E szerint az erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű munkatársai működési próbákat tartottak egy huzamosabb ideje üzemen kívül lévő kazánon, amikor a berendezéshez kapcsolódó elektrofilteren műszaki hiba keletkezett. Ennek következtében megsérült a kompenzátor, valamint por és pernye távozott az erőmű nyugati kéményéből. A por- és pernyekibocsátást rövid időn belül megszüntették.

Mi van a tüzelőanyagban?

A negyed századdal ezelőtt privatizált Bakonyi Erőmű áram- és hőtermelést is végez. A céget két éve vásárolta meg a francia Veolia a tavaly elhunyt Demján Sándor nagyvállalkozó érdekeltségétől. Habár a korábban szinte kizárólag szenet égető egység mára - amiként arra a cég közleménye is utal - túlnyomórészt "biomasszát", vagyis faaprítékot és mezőgazdasági melléktermékeket éget, többek szerint egyre nagyobb arányban keveredik a tüzelőanyagba srf nevű válogatott hulladék is. Egy, az erőművet behatóan ismerő informátor szerint a 8-as kazán nagyobb arányú srf elégetésére nem alkalmas.

A napilap számos forrása szerint az srf-be nem kerülhetne műanyag. Ellenkező esetben a levegőbe rákkeltő anyagok - például dioxin - is kerülnének, de a klór a tüzelőberendezéseket is tönkretenné. Ennek kapcsán sokat hallhattunk a "biomassza"-, illetve az srf-piac visszásságairól is, melyek rendre abban gyökereznek, hogy az igényeltnél jóval kevesebb, megfelelő minőségű anyag áll az erőművek rendelkezésére.