Robbantottak az ingatlanos milliárdosok

Nem vitás, hogy az utóbbi időszakban a leggazdagabb magyarok vagyongyarapodásának egyik “motorja” az ingatlanszektorban tapasztalható árrobbanás volt. Az elmúlt három évben folyamatosan emelkedő ingatlanárak alaposan felértékelték a leggazdagabbak meglevő ingatlanportfólióját. Az általuk beindított lakás- és irodaépítések pedig a következő két évben sok milliárdos bevételt jelenthetnek a jó időben jó helyen levő hazai náboboknak.

A Napi.hu kiadásában május 10-én megjelenő A 100 leggazdagabb 2018 című kiadványból kitűnik az ingatlanbefektetések dominanciája. A vagyon szerinti lista első tíz helyezettje között mindössze három olyan üzletember akad, akinek ingatlanos befektetései nem túl jelentősek. Érdekes módon mindhárman a hazai ipar vezető cégeit birtokolják: Bige László a vegyiparban, s ezen belül is a műtrágyagyártásban meghatározó szereplő, Felcsuti Zsolt cégcsoportja Európa legjelentősebb barkácsgéptartozék-szállítója, Kasza Lajos pedig többek közt a műanyag részegységek és akkumulátorok gyártásban piacvezető.

Az élbolyban található Csányi Sándor és néhai Demján Sándor közül az utóbbi hazai és külhoni ingatlanvagyona volt talán a legjelentősebb. Az idén tavasszal elhunyt üzletembernek ugyanis a magyar befektetéseken kívül egy sor szomszédos országban volt vagy még most is van jelentős ingatlanvagyona Romániától Oroszországig. Új cége a Gránit Pólus ráadásul nagyon jelentős terültekkel rendelkezik a fővárosban és külföldön is. Kérdés, hogy a korábban beharangozott nagy fejlesztéseknek - így a WestEnd City Center mellé tervezett városközpontnak - mi lesz a sorsa az ikonikus cégvezető halálát követően.

Nem kerülhető meg ebben a szektorban sem Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó. A volt felcsúti polgármester és családja - közvetve vagy közvetlenül - több ingatlanos cégben érintett. A 100 leggazdagabb 2018 lapzártáját követően derült ki, hogy az Appeninn ingatlanos cégen kívül több nagyvállalkozás is többségi tulajdonában van. Az értékes Hunguest Hotels szállodaláncról már korábban is került, hogy az övé, de május első napjaiban bebizonyosodott, hogy a három tőzsdén jegyzett cégben is meghatározó tulajdonnal rendelkezik - ezek együttes értéke nagyjából 208 milliárd forint.

A leggazdagabb magyarok között immár 17 éve folyamatosan jelen levő Széles Gábornak és Veres Tibornak is jelentős érdekeltségei vannak az ingatlanpiacon. A Videotonról és Ikarusról ismert Széles még a 2008-as válságot követően vásárolt be magának, az akkor lejtmenetben levő irodaházpiacon, így ma már "két számjegyű" irodaház-portfólióval rendelkezik. Ennek talán legértékesebb darabja a Zugló Office Tower, amelynek értékét 1,5-2 milliárd forintra becslik.

Nemkülönben értékes Veres Tibor "kollekciója" is. A Wallis - és a cégcsoporthoz tartozó ingatlanos cég, a Wing Zrt. - alapítójának stratégiája mindeddig az volt, hogy elkezdett építeni egy irodaházat, majd "feltöltötte" ezeket bérlőkkel, s még mielőtt ez utóbbiak beköltöztek volna a csodapalotába, az új épületet eladta egy befektetési alapnak. Veres az elmúlt években összesen 450 ezer négyzetméter ingatlant épített és 350 ezer négyzetméternyi iroda és kereskedelmi ingatlant birtokol - így persze nem csoda, ha nevét a leggazdagabb magyarok között találjuk.

Nincs az első tízben, de talán a legjelentősebb hazai ingatlanfejlesztőnek számít Futó Péter és fia, Gábor. Az egykori édességgyáros (Fundy) Futureal és Cordia cégei a fővárosban és vidéken is erőteljes építkezésekbe fogtak. Csak Budapesten több ezer lakás építene. Arról nem is beszélve, hogy ingatlanfejlesztő tevékenységük Lengyelországra is terjed - ott is lakásokat és üzletközpontokat hoznak létre.

Az idei ranglista érdekessége, hogy Nagy Elek is belépett az ingatlanmágnások közé. Az egykori sikercég, a Vegyépszer tulajdonosa ugyanis "nevére vette" az amúgy már korábban is neki tulajdonított ingatlanportfóliót és cégeket. Az Inforg Zrt. és a Stelius Zrt.-hez tartozó kereskedelmi ingatlanok összesen 130 ezer négyzetméteres nagyságot tesznek ki - eszközértékük pedig meghaladja az 52 milliárd forintot.

A 100 leggazdagabb című kiadványt a Napi.hu adja ki. Az évente egyszer - májusban - megjelenő kiadvány először 17 évvel ezelőtt 2002-ben jelent meg. A rangsort az első számtól folyamatosan Szakonyi Péter, a gazdasági portál főmunkatársa szerkeszti. A kiadvány megrendelhető a Napi.hu oldalán , és megvásárolható a Lapker országos terjesztési rendszerében.

Az ingatlanban - is - "utazó" hazai milliárdosok sora ezzel még közel sem teljes. Ide tartozik az egykori kamionkirály Wáberer György, aki Scheer Sándorral közösen egy nagy irodaházat épít Budán, s e mellett az egykori SZOT Szálló helyén emel most luxusapartmanokat, Rákosi Tamás, aki a főváros XII. kerületében fektet luxuslakásokba és a pesti Duna-parton építtet szállodát - és a sor még hosszan folytatható.

Az ingatlanpiac szárnyalása bizonyára még idén, sőt jövőre is extraprofitot termel az "időben ébredő" gazdagoknak. Kérdés, hogy a lakásokra most érvényes 5 százalékos kedvezményes forgalmi adókulcs, ami alaposan meglódította az iparágat fennmarad-e 2019 után? Mint ahogy az is kérdéses, hogy meddig tart az ingatlan szektor felfelé ívelése. Mert, ahogy mondják: a fák nem nőnek az égig.