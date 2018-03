Rossz hírt kaptak az autósok

Kattintson a cikk megnyitásához

Ez a citromsárga Toyota Altezza szerepelt már újságunkban, tudtuk is hogy jó, most azonban szinte véletlenül került be a mérésre. Eredetileg az AMTS-re gyűjtöttük a tuningolt autókat, de bizonytalan volt a részvétel, egyik nem mert eljönni, a másik szétesett előző nap, úgyhogy az Altezzát amolyan biztonsági tartaléknak választottuk. Azért sem igazán illett a képbe és a múló hónapra kitalált koncepcióba, mert ez az autó teljesen széria állapotú, kivéve a TRD (Toyota Racing Development) optikai elemeket a karosszérián. Egyébként annyira gyári, hogy a japán belpiacos 180 km/órás sebességkorlát is benne van és aktív.