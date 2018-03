Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokaknak segít a jegybank

Az MNB által az ingatlanokkal összefüggő kockázatok kezeléséről kiadott friss ajánlás egyebek közt az értékbecslőkkel, az értékbecslések tartalmával és a piaci érték meghatározásának módszertanával kapcsolatban ad iránymutatást a pénzügyi intézményeknek. Két további új ajánlás a magas arányú nem teljesítő hitelekkel, valamint a projekthitelek értékelésével kapcsolatos kockázatok kezelésére fogalmaz meg rendelkezéseket - adta hírül a jegybank.

Az MNB több ajánlásból és egy rendeletből álló mikroprudenciális szabályozói csomagja részeként három új ajánlást bocsátott ki az ingatlanértékeléssel, a hitelintézetek, illetve részben egyéb pénzügyi intézmények magas arányú nem teljesítő hiteleivel (npl), illetve a projekthitelek értékelésével kapcsolatos kockázatok kezelésére.

A pénzügyi szervezetek számára kiadott ingatlanokkal összefüggő kockázatok kezeléséről szóló ajánlás leghangsúlyosabb elemeit az értékbecslőkkel, az értékbecslések tartalmával és a piaci érték meghatározásának módszertanával kapcsolatos elemek adják.

A kezelni kívánt kockázat gyökere, hogy a piac szereplőinél minimalizálni szükséges annak esélyét, hogy- akár már a fedezetbe való befogadáskor - az ingatlanok nyilvántartott és valós piaci értéke eltérjen.

A 2018. július 1-jétől alkalmazandó ajánlás ennek érdekében rögzíti az ingatlanértékelés kapcsán a pénzügyi intézményektől elvárt belső szabályozásokat (és az azokhoz alkalmazandó értékeket). Az értékbecslőkkel szemben - az általános elvárásokon felül - részletes szakmai és etikai követelményeket is megfogalmazott a jegybank, ezáltal egyértelműsítve, hogy egy pénzügyi szervezet számára ki készíthet értékbecslést.

Az ajánlás - amelynek kiadása előtt az MNB 13 pénzügyi intézménynél fedezetértékelési felmérést is végzett - részletezi az értékbecslési módszerekkel, módszertanokkal kapcsolatos alapvető elvárásokat. Meghatározza az értékelés aktualizálása és felülvizsgálata, illetve a teljes körű értékbecslés fogalmait, illetve kitér a jövedelemtermelő ingatlanok (ahol az ingatlan nem csak fedezet, de a hitel visszafizetésének forrása is) piaci értékmeghatározásának speciális szempontjaira is.

Az MNB ajánlása nyomán a pénzügyi intézményen belül és a piaci szereplők közt is összehasonlíthatóbbá válnak az értékbecslések, javulhat azok minősége és megbízhatósága, javulhat felügyeleti ellenőrizhetőségük, s természetesen csökken az ingatlanokkal összefüggő kockázatuk is. A szabályozó dokumentum kiadása előtt a jegybank hatékony egyeztetéseket folytatott annak szempontjairól a Magyar Bankszövetséggel, a Nemzetközi Ingatlanszakértői Szervezettel (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors), a Magyar Ingatlanszövetséggel (Maisz), az Ingatlanfejlesztői Kerekasztallal (IFK), a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségével (Bamosz), illetve a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségével (Makisz).

A jegybank a hitelintézetek számára - a magas nem teljesítő állománnyal rendelkező vagy emiatt veszélyeztetett piaci szereplők számára npl-stratégia és végrehajtási terv kidolgozását is előíró - npl-ajánlást is megjelentett.

E két ajánláson kívül az MNB szintén hitelintézeteknek szóló új projektértékelési ajánlása egyebek közt kezdeményezi a teljesítő ingatlanfinanszírozási projekthitelek speciális mutatószámok alapján történő figyelemmel kísérését, a már nem teljesítő állománynál pedig a megfelelő értékvesztési szint fokozatos megképzését. A jegybank e friss szabályozói dokumentumai a már korábban hatályba lépett hitelkockázati ajánláshoz, s a nemrég módosított 39/2016-os MNB-rendelet elvárásaihoz is kötődnek - olvasható a közlemányben.