Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Társasházban lakik? Erre figyeljen, hogy megkapja a postáját!

Nem mindig a kézbesítőkön múlik, hogy a levelek megtalálják címzettjeiket. A társasházak és az ingatlantulajdonosok felelőssége is, hogy a postások elvégezhessék a munkájukat. Ha nem kapja meg a leveleit, keresse meg a közösképviselőjét!

Sok városi legenda terjed arról, hogyan jutnak be a postások minden társasház lépcsőházába, hogy ott bedobálják a leveleket a szekrényekbe. Ezek közül talán a legelterjedtebb ezek közül, amelyik azt állítja, hogy mesterkódja van a kézbesítőknek, négy vagy öt különböző kód, amellyel minden számkódos bejárati ajtón át tudnak jutni.

A valóság ezzel szemben az, hogy a postásoknak sokszor több tucat belépési kódot kell megjegyezniük a területükön, hogy mindenhova bejuthassanak. Nincs olyan, ami minden helyen jó, ahogy arra is ritkán számíthatnak, hogy felcsöngetve a lakásokba beengedik őket legalább a levélszekrényekhez.

"Paranoiás itt mindenki!" - ezzel a mondattal kezdte el mesélni kálváriáját a Napi.hu-nak egy kézbesítő a XII. kerületben, akin már néhány lakó számon is kérte, hogy nem kapja a leveleit, közüzemi számláit. A probléma az volt, hogy kicserélték a kaputelefont az egyik társasházban, de ezt már a postással nem közölték, amikor pedig hétköznap délutánonként megpróbált felcsöngetni a lakásokba, sokan nem voltak itthon, míg a nyugdíjasok azt mondták neki, hogy nem engedhetik be.

"Végül épp a nyugdíjak kézbesítésekor oldódott meg a helyzet, mert akkor végre bejutottunk a lépcsőházba. Ott meg a társasházi képviselet elérhetősége ki volt függesztve" - magyarázta a helyzetet a kézbesítő, aki szerint a gondot a szolgáltató rutintalansága okozta.

Törvényi kötelesség

"Általánosan elterjedt és gyakorlatilag a kézbesítés alapfeltétele a társasházak esetében, hogy a kézbesítő kulccsal vagy kóddal bejusson az ingatlan közös terébe, hogy az odaérkező nem könyvelt küldeményeket a levélszekrényekbe elhelyezze. Ez a megoldás a lakóközösség és a Magyar Posta közös érdeke, így biztosítható a küldemények zökkenőmentes kézbesítése" - közölte a Magyar Posta, amelynél az iránt érdeklődtünk, hogy mi a gyakorlat a fentihez hasonló helyzetekben.

A Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei szerint a személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű beazonosíthatóságát (pl. házszámtábla), valamint könnyű és biztonságos megközelítését (lépcsőházi kulcs, kapukód rendelkezésre bocsátása) - válaszolta a Magyar Posta. Ezt nemcsak a posta szabályzata, de egy kormányrendelet is előírja, valamint maga a postatörvény is. A társasházak esetében a közös terekről - előtér, lépcsőház, lift - a társasházi vagy a közös képviselet rendelkezik, így a bejutás lehetővé tétele is az ő felelősségük.

Attól pedig kár tartani, hogy a kód vagy a kulcs illetéktelen kézbe kerül: ezek átvételét kétpéldányos nyomtatványon ismeri el a posta.

Az, hogy kulcsot vagy kódot kap a kézbesítő, attól függ, hogy az ingatlan milyen típusú zárral van ellátva. Zárcsere esetén fontos az új kulcs vagy kód biztosítása, hiszen enélkül a kézbesítési tevékenységet nem lehet az adott helyen ellátni, a kézbesítő nem tud bejutni a címhelyre. A változást minden esetben a társasházat képviselő illetékesnek kell jeleznie a posta felé.