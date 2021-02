Irtózatos veszteség az iparcikkes boltoknál, januárban sincs változás

Az iparcikkes boltok piacvesztése 600 milliárd forint volt 2020-ban, s a mélyrepülésük januárban is folytatódott. Ruha, könyv, játék, bútor senkinek nem kell a boltból. Sokkal több is a végleg lehúzott redőny, üres kirakat, a téli vásárt leváltotta a téli bezárás.

Idén január 1. és 25. között a heti monitoros statisztika a hagyományos boltok körében 0,1 százalékos növekedést jelzett. A részletek kísértetiesen hasonlítanak a korábbi hónapok mutatóira, így az élelmiszeres, napicikkes piac nőtt, az iparcikkes és az üzemanyag vásárlás zuhant megint.

Újdonság viszont, hogy csökkent a gyógyszerkereskedelem is, 5 százalékkal az előző év januárjához képest, feltehetően a nagy influenza járvány elmaradása miatt (a híradások legalábbis nem szólnak arról, hogy kirobbant volna, úgy tűnik, a bezárás ezt is fékezte). Így a január havi végleges boltos mutató is előreláthatóan mínuszban fog mozogni, hiszen a kasszaadatokat a drágulás majd lehúzza, a web pedig fel, de annyira azért nem - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A boltos világ 99,8 százalékos volumen mutatója még jól is mutat a jelenlegi járvány sújtotta gazdasági környezetben, hiszen azt jelzi, hogy 2020-ban összességében mennyiségben számolva (kilóban, darabban, literben, a drágulást kiszűrve) nem is csökkentek a vásárlások (egy tizedes pontosság mellett ez a második legkisebb visszaesési mérték).

A decemberi 3,2 százalékos visszaesés is inkább kisebb hullámvölgynek tűnik, hiszen az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepek miatt ugrik meg, de most visszafogottabbak voltak a családi összejövetelek és az ajándékvásárlás is. A járványos intelmekre azért figyelnek a vásárlók, így a korábbi nagy ajándékozási hullám óvatosba váltott.

Csak éppen az is hozzátartozik a boltos képhez, hogy már augusztus óta mínuszban döcög a boltok szekere.

Ajándékvásárlás, téli vásár, minden ugrott, sokan húzzák lefelé a redőnyt, csak éppen egyes iparcikkes boltok piaca nem csúszik feljebb az utóbbi hónapokban. A nagy boltos átlag mögött ugyanis egy mély zuhanás is meghúzódik. Az élelmiszeres, napicikkes vásárlások még nőnek is, mennyiségben 3 százalékos ütem körül szóródva továbbra is, de egyes iparcikk féleségekből méretes a piac esése. A heti monitoros statisztikák a hagyományos, online kasszás boltokat mérik, a webáruházakat nem. És a havi statisztika is méretes zuhanásokat mutat, sőt, ahol esés volt, ott 600 milliárd forint esett ki az érintett boltos kör piacából.

A számítástechnikai és egyéb cikkek, valamint az illatszerboltok forgalma nagyságrendjüket tekintve nem változott 2020-ban. A járműpiacot egyébként megtolta egy pár tízmilliárdos támogatás, a nagycsaládosok kedvezménye, ezek szerint a legjobbkor.