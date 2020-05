Tiborcz István kiszáll az Appeninnből - érkezik az Indotek

Bevásárolta magát az Indotek Group a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Appeninn Nyrt.-be, a tőzsdén kívüli ügylet során a befektetéskezelő csoport 24 százalékos részvénycsomagot szerzett a BDPST Zrt. ingatlanfejlesztő és -forgalmazó társaságtól.

Az 1997-ben alapított Indotek Group pénteki tájékoztatása szerint a társaság kifejezett profilja az értéknövelő akvizíciós tevékenység, amely során a kezdetben jelentős ráfordítást, szakértelmet és türelmet igénylő, ugyanakkor hosszú távon átlagon felüli hozamot biztosítani képes ingatlanpiaci vagyonelemeket kutat fel és hasznosít. A vállalatcsoport kisebbségi tulajdonosa a Bohemian Group, az amerikai Stryker család befektető cége - írja az MTI.

A közlemény szerint Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa hangsúlyozta: a mostani válságban, amikor más nem tud vagy nem mer vásárolni, a társaság kiemelt figyelemmel követi az ingatlanpiaci mozgásokat és a potenciális akvizíciós célpontokat.

Az Appeninn ingatlanprojektjei, valamint az Indotek Group és a tőzsdei cég közös fókuszterületei, ideértve a turisztikai fejlesztéseket és a regionális terjeszkedési terveket, az első pillanattól fogva magától értetődővé tették, hogy az akvizícióban meghatározó értéknövekedési potenciál rejtőzik - fogalmazott Jellinek Dániel, hozzátéve, hogy tőzsdei jelenléte is vonzóvá teszi az Indotek számára az Appeninn Nyrt.-t.

A vezérigazgató kifejtette, hogy szakmai jelenléttel is támogatni kívánják az Appeninn hatékonyabb, eredményesebb működését, az ezzel kapcsolatos javaslataikat elő is terjesztik a következő közgyűlésen, amint a járványhelyzet engedi.

Az Indotek Group a B és C kategóriás irodák piacán építette fel magát, most is a csoport ingatlanportfóliójába tartozik a többi között az EMKE Irodaház vagy a Dohány utcai Focus Point Irodaház. 2014 után a kiskereskedelmi ingatlanok piacán fogott terjeszkedésbe, az Indotek Group már több mint 20 bevásárlóközpontot működtet Magyarországon, a többi között a Corvin Plazát és a Duna Plazát is. Tavaly a csoport két budapesti szálloda, a Gellért Szálló és a Sofitel akvizíciójával a turisztikai szegmensben is jelentősen megerősítette pozícióját, valamint nemzetközi terjeszkedésbe kezdett több román és horvát projekttel. Az Indotek Group több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon is.

A BDPST Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy az Indotek Csoportnak és az OTP Csoport által kezelt két befektetési alapnak értékesítette Appeninn részvénycsomagjának meghatározó részét.

A BDPST április 22-én jelentette be, hogy megválna az Appeninn Nyrt. ingatlanbefektető, -üzemeltető és -fejlesztő társaságban meglévő, 29,3 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagjától.

A csomag meghatározó részét az Indotek Csoport vásárolta meg, így 24 százalékos részesedésre tett szert. Emellett az OTP Csoport által kezelt két befektetési alap szintén tőzsdén kívüli ügylet keretében Appeninn-részvénycsomagot vásárolt a BDPST-től - közölték. A tranzakciókkal az ingatlanfejlesztéssel és szállodaüzemeltetéssel foglalkozó BDPST Zrt. részesedése az Appeninn-ben 5 százalék alá csökkent, a tulajdonában maradt értékpapírokat továbbra is értékesíteni tervezi a piacon.