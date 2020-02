Tiborczék elkezdték a legendás pártüdülő felújítását

Elindultak a felújítási munkálatok a balatonvilágosi Club Aliga területén. Már a nyáron kinyithat a strand - adta hírül az Appeninn.

Elindultak a felújítási munkálatok a balatonvilágosi Club Aliga területén. Az évtizedek óta elhanyagolt, sok esetben balesetveszélyes épületek elbontása és a zöldterület rekultivációja mellett a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Appeninn Nyrt. megkezdi az üdülőterület teljeskörű korszerűsítését is. Az Appeninn legnagyobb tulajdonosa az Orbán Viktor miniszterelnök vejének Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó BDPST Zrt.

Először a strand újul meg

A korszerűsítés első fókusza a központi fekvésű strand és a kikötő parti környezete. Megkezdődik a korábban elburjánzott, invazív fajokkal benépesült, valamint jelentős beteg növényállománnyal rendelkező zöldterület rekultivációja. A strandterületen új vizesblokkok épülnek, és a játszótér is megújul, valamint számos más szolgáltatás révén is kellemesebbé válik az itt töltött idő a strandvendégek, a vitorlázók és a területre érkezők számára. Az üdülő üzemeltetését a továbbiakban az Appeninn többségi tulajdonában lévő Pro-Mot Hungária Kft. koordinálja.

A kikötő nagyobb, átfogó felújítására is lehet számítani: az Appeninn jövő év őszétől, várhatóan kétéves munkával teljesen új kikötőt és parti éttermet készül létrehozni, ezáltal tovább erősítve a Club Aliga pozícióját a Balaton hajós életében. Ehhez az Appeninn leányvállalata, a Pro-Mot Hungária Kft. indult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program kikötőfejlesztési pályázatán is, amely kedvező finanszírozási lehetőséget nyújt az előző tulajdonosok által elhanyagolt, de a teljes balatoni vitorlásturizmus szempontjából komoly potenciállal rendelkező kikötő korszerűsítésére, bővítésére.

150-200 szobás szálloda épül

Az üdülőterület északi részén, az úgynevezett Aliga2 részterületen több, régóta elhanyagolt, védettséget nem élvező, és esetenként balesetveszélyes, korábban elzárt épület lebontása, valamint a körülöttük lévő elburjánzott növényzet rendbetétele is megindult. A fejlesztés ezen szakasza olyan vonzó építési telkek kialakítását célozza, amelyeknek az értékesítése segíti a teljes komplexum átfogó felújításának finanszírozását.

Mindezeken túlmenően, az Appeninn Nyrt. tervei között szerepel az is, hogy a Club Aliga területén található, erősen leromlott állapotú szálláshely-kínálatot megújítsa. Az elképzelések szerint 150-200 szobás, 3-4 csillagos, egész évben működő szálloda épülne. A szálloda mellett sportpályák, játszóterek, boltok és kávézók is épülnének. A tervek szerint 2023. végére készülhet el a több milliárd forintos beruházás, amelyhez a Pro-Mot Hungária Kft. szintén pályázatot nyújtott be a Kisfaludy-programban.