Tőkeemelésről döntött az Alteo

Zártkörű tőkeemelés lebonyolítása mellett döntött az Alteo Nyrt., mivel több olyan kedvező megtérülésű projektlehetőséget is lát jelenleg a hazai piacon, amelyek finanszírozásához rövidesen szükségessé válhat nagyobb mennyiségű saját tőke rendelkezésre állása. A projektlehetőségek javarészt megújuló energetikai beruházások, befektetések, amelyek között vegyesen találhatóak akvizíciók és zöld-, illetve barnamezős fejlesztések. A kibocsátani kívánt részvények összértéke minimum 500 millió forint és maximum 1,5 milliárd forint között lesz.

Az Alteo Nyrt. a 2017-2019-es befektetési stratégiája keretében a tavalyi év végéig nagyságrendileg 12 milliárd forint értékű befektetést eszközölt, vagy vállalt erre kötelezettséget. A már megvalósult, illetve a folyamatban lévő beruházások mellett a társaság számos további kedvező megtérülésű projektlehetőséget is beazonosított, amelyek szükségessé teszik a további forrásbevonást. Ezek között találhatóak olyanok is, amelyek esetében rövid időtávon belül lehet szükség nagyobb összegű önerőre - közölte a cég.

A jelenleg az Alteo befektetési fókuszában álló projektek - a vállalat befektetési portfóliójába illeszkedve - elsősorban megújuló energetikai beruházások lehetnek. A projektek között vegyesen találhatóak akvizíciók és zöld-, illetve barnamezős fejlesztések. Ezen projektek teljes befektetési igénye a 7 és 10 milliárd forint között mozog.

A zártkörű tőkeemelés keretében az Alteo a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénysorozatba tartozó új részvényeket hoz forgalomba. A kibocsátani kívánt részvények összértéke minimum 500 millió forint és maximum 1,5 milliárd forint lehet, azonban az Alteo 2 milliárd forintig túljegyzést is elfogadhat. A zártkörű tőkeemelés során az egyes befektetőknek minimum 100 ezer euró kibocsátási értékű új részvény megvásárlására kell kötelezettséget vállalniuk. Az új részvények kibocsátási ára minimum 660 forint és maximum 670 forint lehet. A végleges kibocsátási árat a 2019. március 19-ig beérkezett előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján az Alteo Nyrt. igazgatósága határozza meg.

A vállalat a forrásbevonás különböző lehetőségeinek gondos mérlegelése után döntött a zártkörű tőkeemelés mellett, mivel a potenciális tranzakciók miatt kiemelten fontos tényező a rugalmasság és a gyors reagálás. Ugyancsak a zártkörű tőkeemelést indokolja a költséghatékonyság, illetve az Alteo azon törekvése is, hogy az új projektek kapcsán emelkedő idegenforrás többlettel lépést tartson a finanszírozási szerkezetben a saját erő aránya is. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az Alteo a jövőben is támaszkodni kíván a banki projekthitelekre, illetve a kötvényfinanszírozás alkalmazására is, amennyiben az adott projektek finanszírozási szükségletei azt indokolják.

"Az utóbbi három évben hozzávetőleg 12 milliárd forintot fektettünk be ígéretes projektekbe, eközben pedig folyamatosan monitoroztuk az újabb potenciális, kedvező megtérüléssel kecsegtető befektetési célpontokat. Úgy gondolom, hogy - amellett, hogy a bejelentett tőkeemelés javítja a vállalatunk mérlegszerkezetét és pénzügyi rugalmasságát - a zártkörű tőkeemelés elengedhetetlen ahhoz, hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban és legrugalmasabban ki tudjuk aknázni a felmerülő befektetési lehetőségeket" - nyilatkozta a bejelentés kapcsán ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója.