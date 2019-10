Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új szolgálati autókat vesznek Matolcsyék bruttó 600 millióért

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nettó 473,7 millió (bruttó 601,6 millió) forint keretösszegű autóbeszerzési szerződést kötött a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel - derül ki az uniós közbeszerzési közlönyből.

A jegybank 2023. szeptember 30-ig fog rendeléseket leadni a cégnek, Volkswagenek és Audik beszerzésére, ha pedig nem merítik ki a keretet, akkor a szerződést 12 hónappal meghosszabbítják - derül ki a szerződésből.

Az autók eladása mellett a Porsche Hungaria 48 hónapos (maximum 120 ezer kilométerig terjedő) szerviz-karbantartást is vállal, így a szerződés lejártának végső dátuma 2028 január. 31. Az MNB 5 különböző típusú, illetve eltérő meghajtású (elektromos és benzines) autók beszerzését tervezi.

A jegybank új flottájának legolcsóbb tagjai a 1.5-ös 130 lóerős TSI motorral szerelt kombi Volkswagen Golfok Comfortline felszereltséggel. Egy ilyen autó listaáron nettó 6,98 millió forint, de az MNB 21 százalékos kedvezménnyel, 5,51 millióért kapja az autókat. Ehhez jön még 200 ezer forint regisztrációs adó és forgalomba-helyezési költség, így a kocsik darabára 5,71 millió forint (bruttó 7 millió)

A jegybank elektromos Golfokat is vásárol 10,76 millió forint helyett 8,82 millió forintért (bruttó 11,2 millió), valamint ezenfelül a forgalomba-helyezés díjait is kifizetik. Ezekhez fali töltőt is szerel a Posrche Hungaria 400 ezer forintért.

Az MNB apparátusa több összkerékhajtású VW Passat kombit is kap, DSG-váltóval 190 lóerős dízelmotorral, Elegance felszereltséggel. Ezek listaára 13,26 millió forint, azonban a 24 százalékos kedvezménynek köszönhetően 10,33 millió (bruttó 12,8 millió) forintért a jegybank tulajdonába kerülhetnek. Ezen felül a 250 ezer forint adót és forgalomba-helyezési költséget kell fizetni.

A felsőbb vezetők Audi A6 sedant kapnak 3 ezer köbcentis 335 lóerős benzines turbómotorral S tronic váltóval. Egy ilyen autó 21,49 millió forint, amely 17,19 millióért (bruttó 21,8 millió) lesz a jegybanké, plusz 520 ezer forint egyéb költség.

Végül vásárolnak Volkswagen T6 Multivan kisbuszokat is 2 ezer köbcentis 196 lóerős dízelmotorral DSG váltóval Comfortline felszreltséggel. A kocsi 19,69 millió helyett 16,15 millióba (bruttó 20,5 millió)kerül.

A 2019. szeptember 30-án aláírt szerződésben 4 darab Golf, 2 darab e-Golf, 16 darab Passat, 5 darab A6 és egy Multivan szerepel, így annak végösszege nettó 311 785 841 forint (bruttó 396 millió). Az MNB a keretösszeg erejéig később további megrendeléseket adhat le.

Az ajánlati felhívást az MNB július 9-én tette közzé, majd augusztus 13-án pontosított a feltételeken. A tenderre csak a Porsche Hungaria adott be ajánlatot.