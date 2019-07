Újabb kedvelt cafeteria elem szűnik meg végleg

A kedvezőtlen adószabályok miatt a Magyar Posta is úgy döntött, hogy a jövőben már nem bocsát ki saját utalványokat. Pedig 2011-ben még nagy reményekkel léptek a piacra.

Az Erzsébet-utalványok után még egy állami cafeteriaelem tűnik el a piacról, ugyanis csak június 30-ig lehetett Posta Paletta utalvánnyal fizetni a mintegy 14 ezer elfogadóhelyen. "A 2019. januárjában életbe léptetett adótörvény számunkra kedvezőtlen változást hozott, ezért utalvány kibocsátási tevékenységünket 2019. június első hetében befejezzük" - közölte a Posta Paletta Zrt., amely a posta leányvállalata. Az elfogadóhelyekkel kötött szerződéseket június elsejével felmondták, július végétől pedig a késedelmesen beküldött vagy felhasználóknál maradt utalványok ellenértékét már nem is térítik meg.

Szakszervezeti forrásból a Napi.hu úgy értesült, hogy idén a postások már nem is választhatták ezt a cafeteriaelemet. Pedig tavaly decemberben még nagy örömmel jelentette be az állami társaság, hogy már a Tesco is elfogadja a Posta Paletta utalványt. A hvg.hu tavaly januárban arról írt, hogy fél gőzzel működik a Magyar Posta saját utalványa, jóformán csak a cég alkalmazottai kapták abban a fizetésük egy részét. Például 2016-ban és 2017-ben is utalvány formájában 65 ezer forintos év végi juttatást kaphattak a posta dolgozói. A cikk szerint bár 2011-es indulásakor vélhetően a nagy állami utalványcég titulusára aspirált a Posta Paletta Zrt., hamar kilökte őt a nyerőnek tűnő pozícióból az Erzsébet-utalvánnyal berobbanó, az adózásban kivételezett Erzsébet-cégcsoport. Mostanra viszont már mindkét utalvány a múlté.

"Abától Zsurkig gyakorlatilag alig van olyan település Magyarországon, ahol valamelyik élelmiszerüzletben vagy melegétel árusító helyen ne lehetne Posta Paletta utalvánnyal fizetni" - mondta a 2011-es induláskor Krátky Attila, a Posta Paletta akkori vezérigazgatója. A cég 2011-ben kétmilliárd forint értékben bocsátott ki utalványokat. Beszámolója szerint a leánycég folyamatosan nyereségesen működött, tavaly 1,5 milliárd forint árbevétel mellett 84 millió forintos profitot termeltek. Azt egyelőre nem tudni, hogy utalványok nélkül mi lesz a társasággal, mindenesetre éppen júniustól új vezérigazgatója van a vállalatnak Hivert Balázs személyében.

Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. már tavaly decemberben bejelentette, hogy mind a papíralapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszünteti januártól. Ennek okaként a cég azt jelölte meg, hogy az adójogszabályok értelmében az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása megszűnik.